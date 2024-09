Confindustria, applausi per Meloni e Orsini: comune impegno per la crescita

(Adnkronos) – Burocrazia, nucleare, intelligenza artificiale: applausi e condivisione nei temi affrontati nella relazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini e all'intervento della premier Giorgia Meloni, culminato con una standing ovation finale. Entrambi alla loro prima Assemblea di Confindustria, Orsini e Meloni nei rispettivi interventi hanno toccato temi in linea e disegnato convergenze, una sorta di 'Confindustria chiama, governo risponde' nel comune impegno per liberare la crescita economica italiana. La premier dal palco accoglie l'invito di Orsini a lavorare insieme. "Ho trovato molti spunti utili e condivisibili, non solo sulla manovra ma anche sulla burocrazia", sottolinea. Meloni poi si sofferma sul tema dell'intelligenza artificiale sullo spunto proprio del leader degli industriali. Sintonia anche in tema di diversificazione energetica. "Abbiamo bisogno di tutte le tecnologie" osserva Meloni, citando il nucleare come fatto poco prima da Orsini. Tanti i passaggi della relazione di Orsini che hanno trovato grande condivisione dei presenti e della Meloni. In particolare quello contro l'Italia della burocrazia. "Noi sappiamo bene che c'è un'Italia che manda avanti l'Italia superando ostacoli di ogni tipo, e sappiamo bene che c'è un'Italia che frappone ostacoli, che si nasconde dietro la burocrazia e che evita le responsabilità", ha scandito il numero uno di Confindustria, ricevendo un partecipato applauso della premier. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2024