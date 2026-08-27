Conference League, oggi Apoel Tel Aviv-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, giovedì 27 agosto, la Dea sfida l'Apoel Tel Aviv – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei preliminari di Conference League, per cercare l'accesso alla fase campionato della terza competizione europea. Tutto in equilibrio dopo l'andata a Bergamo, alla prima uscita della nuova Atalanta di Maurizio Sarri, succeduto a Raffaele Palladino in panchina, con il match del Gewiss Stadium terminato 0-0. La sfida tra Apoel Tel Aviv e Atalanta è in programma oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni:

Hapoel Tel Aviv (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Alkukin, Altman; Boateng. All. Barda.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri. Apoel Tel Aviv-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. Il match si potrà seguire sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026