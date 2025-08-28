Attualità

Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase campionato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Fiorentina supera il playoff e si qualifica alla 'League Phase', la fase campionato di Conference League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i viola sconfiggono 3-2 il Polissya, già battuto per 3-0 dell'andata. Per gli ucraini a segno Nazarenko al 2' e Andriyevskyi al 14', gol dei gigliati di Dodo al 79', Ranieri all'86' e Dzeko all'89'.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

12 minuti fa

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

23 minuti fa

Kim Kardashian a Venezia per premio su impegno civile: “Carcere non può essere la fine di una vita”

2 ore fa

Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio