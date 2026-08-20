Conference League, Atalanta-Hapoel Tel Aviv: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Atalanta di Sarri è la prima squadra italiana a debuttare in Europa in questa stagione. Alle 20.30 alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri affrontano gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nella partita di andata del playoff di Conference League. A dirigere la partita lo spagnolo Javier Alberola Rojas. Domenica i bergamaschi saranno impegnati, sempre in casa, contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, in campo oggi alle 20.30: ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri. HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. All. Barda. La partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Inoltre, la gara sarà anche trasmessa in streaming sulla piattaforma NOW. La gara di ritorno si disputerà una settimana più tardi, giovedì 27 agosto.

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Pubblicato il 20 Agosto 2026