Confcommercio, nasce il nuovo Consiglio di Scandicci e Piana Fiorentina

(Adnkronos) – Classe 1993, imprenditore, sommelier, Andrea Ticonosco è il nuovo presidente della delegazione Confcommercio Scandicci e Piana Fiorentina, che rappresenta le imprese del terziario di Scandicci, Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa. Titolare dell'enoteca L'Angolo del Vino, aperta nel 2018, e ideatore di Wine Weekend, la manifestazione che dal 2022 porta a Scandicci per due edizioni l’anno decine di piccole cantine italiane, Ticonosco guiderà un Consiglio che esprime tutte le realtà territoriali del comprensorio e le diverse anime del terziario, dal commercio ai servizi, dalla ricettività alla ristorazione, dalla cultura ai servizi. Al suo fianco il vicepresidente Andrea Porquier (Art Attack Associazione Culturale) e i consiglieri Francesco Bartolacci, Niccolò Becciolotti, Laura Colangelo, Erika Di Stefano, Stefano Giusti, Bruno Migneco, Ylenia Monaco, Emiliano Pilotto, Paolo Raveggi e Mario Salzano. La delegata di zona di Confcommercio è Valentina La Malfa. Il nuovo organismo di Confcommercio si insedia in una fase di grandi trasformazioni. Il territorio coperto dalla delegazione concentra quasi un'impresa su cinque dell'intera provincia di Firenze: oltre 16.200 imprese attive in tutti i settori, ma tra il 2019 e il 2025 ne ha perse quasi 1.300. Nello stesso periodo, ha perduto il 17% delle attività commerciali al dettaglio e ingrosso (dalle 4.439 del 2019 alle 3.690 del 2025). Sesto Fiorentino resta il comune con il numero più alto di imprese del commercio (1.116 nel 2025), seguito da Scandicci (789) e Campi Bisenzio (772). Calenzano il comune che ha registrato il dato percentuale più negativo in termini di calo demografico delle imprese attive nel commercio e turismo (-22%). Accanto a questa criticità emergono però importanti elementi di vitalità, come il primato di Sesto Fiorentino tra i comuni dell'area metropolitana per le start-up innovative dopo Firenze (grazie alla presenza del Polo Universitario) e la crescita del comparto turistico-ricettivo, con Scandicci unico comune del comprensorio ad aumentare le imprese di alloggio e ristorazione rispetto al periodo pre-pandemia. «Voglio portare nel mio nuovo incarico sindacale lo stesso entusiasmo, l’energia e la voglia di fare che metto ogni giorno nella mia attività di impresa. E lo farò in squadra con i colleghi consiglieri, dando voce alle esigenze di tutti i comuni della delegazione – afferma il neo presidente Andrea Ticonosco – Le imprese in questo momento chiedono di non essere lasciate sole Il nostro obiettivo sarà rafforzare il dialogo con le amministrazioni locali per costruire politiche che sostengano davvero chi fa impresa, accompagnando le attività nell'innovazione, nella transizione digitale e nella valorizzazione dei centri urbani». Tra i primi obiettivi, quello di costruire proposte concrete per i giovani: «vogliamo creare occasioni di incontro, cultura e socialità che permettano di vivere di più le città e di riscoprire il valore delle relazioni reali, offrendo prospettive diverse rispetto a una vita vissuta esclusivamente online – sottolinea il neo presidente della delegazione Confcommercio – un'altra sfida sarà quella del turismo: la vicinanza a Firenze rappresenta una straordinaria opportunità, ma occorre trasformare i flussi che oggi attraversano il territorio in ricadute economiche diffuse per commercio, pubblici esercizi e servizi».

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Pubblicato il 1 Luglio 2026