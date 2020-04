Confcommercio lancia “Mazimas”, l’e-commerce per le aziende foggiane

Si chiama Mazimas, il sito di e-commerce targato Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia che l’associazione ha creato a supporto di tutti gli associati. Mazimas, in greco, vuol dire Con Noi e in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo tutti a causa del diffondersi del contagio da Covid- 19, lo stare insieme è l’unica modalità positiva per la ripartenza. E lo è soprattutto per le imprese che stanno pagando il prezzo più alto con la chiusura delle loro attività per la salvaguardia della salute nazionale. Per questo motivo, l’associazione lancia il sito a cui gli associati potranno accedere senza alcun costo fino a dicembre 2020.“La decisione di renderlo gratuito eliminando la fee di ingresso, inizialmente pensata – dichiarano dall’associazione – è la giusta manovra non solo per venire incontro alle esigenze delle imprese, ma anche per incentivare all’utilizzo dello strumento che in queste settimane di sospensione sta diventando il vero alleato degli italiani e, quindi, delle attività che hanno potuto così continuare a essere presenti sul mercato”. Mazimas è una galleria commerciale online, le aziende avranno la possibilità di creare il proprio negozio virtuale e decidere in autonomia le strategie di promozione, di vendita e di scontistica. Scelta autonoma è anche la decisione di consegnare il prodotto tramite un servizio di corriere o avviare la consegna a domicilio. All’interno di Mazimas sono presenti 10 categorie: abbigliamento, bellezza, complementi di arredo, calzature e pelletteria, elettronica, sport, articoli da regalo, enogastronomia, bambini e accessori. Pertanto il cliente finale avrà un’ampia scelta di prodotti. Infine, ogni negozio Mazimas sarà collegato automaticamente all’e-commerce Ebay con cui la Confederazione ha chiuso un accordo la cui validità è fino al prossimo 30 giugno.

