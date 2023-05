Confagricoltura Puglia: “Agricoltori allo stremo”

“L’agricoltura pugliese chiede rispetto e oramai è allo stremo”: per questi motivi domani, 18 maggio, Confagricoltura Puglia terrà una manifestazione sotto l’assessorato all’Agricoltura. Previsto l’arrivo di numerosi agricoltori in pullman e auto da tutte le province pugliesi.

“Nonostante il grande impegno dell’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia – evidenzia Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia – la struttura regionale non è nelle condizioni di dare risposte concrete e il governo guidato da Michele Emiliano non è in grado di offrire una prospettiva affidabile alle aziende agricole. Tutto questo in un contesto in cui le principali filiere produttive sono in grave difficoltà per la contrazione dei prezzi dei prodotti agricoli e per l’aumento dei costi di produzione. Insomma, un mix dannoso per l’agricoltura, il lavoro e l’economia della regione. Queste sono le ragioni per le quali chiediamo agli agricoltori di protestare giovedì a partire dalle ore 10 a Bari sotto il palazzo dell’Assessorato all’Agricoltura. Abbiamo cercato sino all’ultimo un’alternativa diversa. Adesso, però, è giunto il momento di portare in piazza gli agricoltori del Barese, Brindisino, Leccese, Foggiano, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Tarantino, la parte sana e produttiva della Puglia, per manifestare il nostro dissenso di fronte a questo mal governo”.



