Confagricoltura Foggia ai parlamentari: “Garantire la continuità aziendale”

Confagricoltura Foggia chiede alle istituzioni regionali, nazionali ed europee, interventi urgenti e coordinati per salvaguardare il reddito degli agricoltori, garantire la continuità aziendale e tutelare un comparto strategico per l’economia agricola, l’occupazione e il patrimonio produttivo del territorio. “Tutti i settori sono colpiti: principalmente il comparto olivicolo-oleario, i cereali, il latte, la crisi di tutto il fresco e il comparto orticolo invernale”, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Foggia , Filippo Schiavone, questa mattina durante l’incontro con i parlamentari del territorio per affrontare la crisi che sta attraversando il comparto agricolo. Secondo Confagricoltura tra gli interventi immediati e di medio periodo, sarebbe indispensabile rifinanziare l’Agricoltura 4.0, inteso come modello di gestione produttiva per ottimizzare il lavoro nei campi, ridurre gli sprechi e migliorare la sostenibilità. “La crisi si affronta in maniera doppia – ha detto Schiavone -.

Da un lato abbiamo un momento immediato, quindi in parte ci sono state delle risposte. Dall’altro lato abbiamo bisogno di misure straordinarie anche per il futuro”. Confagricoltura ritiene prioritario “rafforzare l’azione italiana in Europa per affermare il principio di reciprocità negli scambi commerciali con i Paesi terzi: i prodotti importati devono essere sottoposti a requisiti equivalenti a quelli richiesti ai produttori europei e attivando il fondo di crisi a sostegno delle filiere maggiormente colpite, concentrando le risorse sui settori che presentano le maggiori criticità economiche e produttive. Un auspicio e un impegno che i rappresentanti degli agricoltori ei politici europei condividano l’importanza di una PAC, 2028-2034, forte e centrale nell’agenda europea, scritta a due mani nell’unico interesse di salvaguardare uno dei comparti produttivi vitali per l’intera economia”



Pubblicato il 26 Ottobre 2026