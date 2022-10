“Condizioni da terzo mondo sulle liste attesa”

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri presso la Regione Puglia, il Gruppo regionale di FdI ha denunciato la ormai insostenibile ed intollerabile situazione delle liste di attesa nella sanità pugliese. Ha preso la parola, introducendo i lavori, Francesco Vendola il quale con spirito polemico, ma assolutamente garbato, ha detto: ” Vorremmo una regione nella quale non si lancia come accade nel calcio la palla in tribuna, ma attendiamo risposte chiare e convincenti dal governatore Emiliano e da chi amministra la sanità. Non ha alcun senso confondere la mente dei cittadini creando false illusioni con nuove leggi, basta applicare quelle che già esistono. Gradiremmo nella rapidità delle decisioni un Emiliano alla Punta Perotti, evitando tuttavia di subire i danni che la collettività sta patendo per quella sciagurata scelta. La situazione delle liste di attesa nelle visite specialistiche in Puglia è a dir poco vergognosa e le cose sono persino peggiorate. Noi cerchiamo colpevoli in altre direzioni, ma vogliamo emergano responsabilità politiche che sono chiare, eppure sono cambiati ultimamente due assessori alla sanità. Ci auguriamo che la Regione adesso voglia lealmente collaborare col governo centrale che è di segno opposto evitando quanto accaduto in altre precedenti occasioni, è il momento della collaborazione perchè se i tempi delle visite e degli esami si fanno troppo lunghi inevitabilmente i cittadini dovranno rivolgersi ai privati”. Antonio Gabellone: ” La situazione ormai è ingovernabile e indecorosa, roba da terzo mondo, se un paziente deve sentirsi rispondere che un esame urgente è disponibile dopo un anno. Inutile gettare sempre la colpa al Covid, l’ alibi è finito, sono passati ben otto mesi e la situazione non solo non è migliorata, ma è peggiorata, qui manca un piano preciso per l’ abbattimento dei tempi delle liste di attesa e la risposta deve arrivare da Emiliano o dall’ assessore competente Ad oggi la Regione non ha detto come risolvere questo gravissimo problema che non si risolve con nuove leggi, ma applicando quanto già esiste. I cittadini sono costretti o ad andare a strutture private o peggio ancora a rivolgersi alla sanità di altre regioni con un aggravio di spesa per la Puglia. Ecco Nicola De Leonardis: ” Sono diciassette anni e la sanità pugliese fa acqua da tutte le parti, i risultati sono questi. Eppure sono stati spesi fior di soldi per l’ospedale in Fiera e qualche appalto andrebbe rivisto e gettati soldi in fabbriche di mascherine. Domanda: è incapacità o non volontà? Invochiamo un cambio di passo e che finalmente il paziente sia al centro degli interessi e non più gli appalti”. Per Luigi Caroli un altro aspetto da non sottovalutare è: “La fuga dei medici e questo sta facendo scendere il livello medio delle prestazioni e non ha senso far ricadere le colpe su chi dirige i reparti. L’ assessore provveda a rimpinguare i reparti e gli organici. Oggi da queste parti i soli due ospedali che funzionano sono quello di Castellana e il Miulli: ” Infine Michele Picaro: “Il disastro della sinistra nella gestione delle liste di attesa è evidente e si cerca di attribuire alla politica in genere l’incapacità. Una soluzione per ridurre i tempi potrebbe essere o l’accreditamento temporaneo con strutture esterne qualificate o l’allungamento anche notturno dei turni negli ospedali”. Per Renato Perrini: “Questa non è una battaglia politica, ma solo serve a rimettere al centro gli interessi dei cittadini che si accorgono dei danni quando si abbattono sulla loro pelle e si accorgono dei tempi biblici di attesa e allora se ne rendono conto. Lo ripetiamo, non servono nuove leggi ed interventi, basta applicare quelle esistenti”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!