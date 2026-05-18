Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, trionfa la BMW 328 “Bügelfalte”

(Adnkronos) – Si è chiusa ieri l’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo dedicati alle auto storiche, andato in scena dal 15 al 17 maggio sulle rive del Lago di Como. L’evento, organizzato da BMW Group Classic insieme a Villa d’Este, ha riunito vetture iconiche, concept car e prototipi sotto il tema “

Future needs Heritage”.

A conquistare il titolo “

Best of Show”

assegnato dalla giuria internazionale è stata la BMW 328 “Bügelfalte” del 1937, esemplare unico prodotto nello stabilimento BMW di Monaco. Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 anche due anteprime mondiali firmate BMW. La prima è stata la Vision BMW ALPINA, coupé 2+2 lunga oltre 5,2 metri con motore V8, pensata per reinterpretare lusso, performance e comfort secondo la filosofia ALPINA.

La seconda è la BMW Motorrad Vision K18, moto concept equipaggiata con motore sei cilindri in linea da 1.800 cc e sviluppata attorno al tema stilistico “The Heat of Speed”. Complessivamente il Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha ospitato ben 54 vetture provenienti da 13 Paesi, mentre le aste organizzate da Broad Arrow Auctions hanno registrato collezionisti provenienti da 31 nazioni diverse.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026