Concorsi in Regione: prime graduatorie e già parte la “fase 2”

Avanti tutta per concludere e far partire gli ultimi spezzoni di uno dei più ambiziosi piani di assunzioni alla Regione Puglia. Infatti, dopo la conclusione della prima fase, appunto, del maxi concorso indetto dall’ente, stanno per partire le prove per gli ultimi profili professionali al servizio dell’ente. Giustamente soddisfatto l’assessore pugliese al Personale Gianni Stea, ottimista fin dall’avvio della elefantiaca macchina burocratica regionale e cioè fin da quando, circa tre mesi fa, egli stesso dava l’annuncio della rampa di lancio su cui erano posati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di funzionari amministrativi, tecnici e contabili, oltre ad impiegati assistenti e autisti da distribuire nei diversi servizi e assessorati regionali. “Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi, magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”, spiegava all’inizio della primavera scorsa lo stesso Gianni Stea, assicurando fin dal principio “tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi, offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi”. E in effetti l’assessore alle risorse umane sembra proprio essere stato di parola. Infatti, in attesa della fase due di concorsi e procedure concorsuali, già si comincia a tirare le somme per assumere i primi duecentonove funzionari provvisti di diploma di laurea – Categoria “D”. Quelli, cioè, che collaboreranno gomito a gomito coi dirigenti di servizio e settore dell’Ente. In via Celso Ulpiani, dove ha sede l’assessorato alle risorse umane, hanno verificato i risultati delle prime venticinque prove a quiz tenute nelle ultime due settimane, mattina e pomeriggio, prove che si sono tenute perlopiù tra Foggia e Lecce. Subito un dato inaspettato: la presenza dei candidati alle prove e’ crollata di quasi la metà, vale a dire che ci sono stati 21.850 partecipanti effettivi, sulle 44.496 domande. Gli idonei sono arrivati al 16% e i piu’ bravi nel corso delle prove sono risultati i candidati del profilo economico-finanziario, superato dal 41% dei presenti. La percentuale piu’ bassa, per chi gli fa piacere registrare record positivi e negativi, s’è registrata nella prova per esperto in protezione civile, che ha registrato solo il 3% di ammessi, 48 su 1008. Come sempre non sono mancate le proteste, come ad esempio le due ore di ritardo il primo giorno di quiz a Foggia -l’unico giorno in tutti è cominciato in orario e andato avanti a puntino è stato quando a Foggia era presente l’assessore Stea in persona, guarda caso…- mentre c’è stato pure chi ha parlato di vigilanti troppo severi, senza scordare la domanda contestatissima inserita e poi sostituita nell’ultimo giorno nella prova svolta nel capoluogo salentino, quasi tutte critiche definite ‘inaccettabili’ da Stea. Per il quale, è bene precisare, sia il Formez, ente organizzatore e sia il dipartimento del personale sono stati i primi ad aver superato brillantemente la prova dei concorsi. E c’è da dire che, proprio per cercare di evitare o almeno limitare al massimo esposti e denunce che fioccano sempre dopo i concorsi alla Regione Puglia, sulla loro regolarita’ hanno vigilato, fra l’altro, anche magistrati e forze dell’ordine nascoste tra i partecipanti. I quali in incognito e senza dare troppo nell’occhio hanno partecipato dietro ai banchi tra i candidati per intercettare eventuali raccomandati o furboni. Che succederà nei prossimi giorni? Le commissioni dovrebbero assegnare senza perdere tempo e se non ci saranno intoppi e imprevisti i posti ai vincitori stilando le rispettive graduatorie per ogni concorso bandito, valutando punteggi e titoli. A luglio, invece, cominceranno le prove per le altre categorie richieste al servizio dell’ente regionale pugliese a cominciare dalla categoria ‘C’ riguardante gli impiegati, con circa 60mila candidati in corsa per trecentonove posti. Sono invece ben 5.500 le domande presentate per altri sessanta posti di fascia B/3 da assistenti amministrativi, oltre a venti posti da autista su 1.200 domande giunte alla Regione Puglia. E sempre tra meno d’un paio di mesi dovrebbero partire anche le prove per assumere un giornalista e un esperto di temi ambientali, anche in questo caso posti per i quali sono giunte meno domande del previsto, nonostante comunicazione, temi energetici e ambiente siano argomenti chiave, in questo duro momento storico. Non certo solo per la regione Puglia.

Francesco De Martino

