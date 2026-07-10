Concorrenza sleale e possibili truffe sullo sconto termico in Capitanata

Nel settore degli impianti di climatizzazione vengono segnalate a Foggia e in Capitanata situazioni anomale che hanno poco a che fare con le normali dinamiche del mercato e potrebbero invece dipendere da concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e vere proprie truffe ai danni dello Stato. Su questo rischio interviene il presidente del sindacato di categoria della Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) Pasquale Vitale.

«Esula dalle nostre intenzioni e dalle nostre possibilità svolgere indagini» dice Vitale «ma registriamo offerte e prezzi di vendita e installazione che sembrano anomale rispetto alle condizioni di mercato, e potrebbero essere collegate a procedure poco trasparenti di accesso allo sconto termico offerto dal Garante per la Sicurezza Energetica».

Per favorire la transizione a impianti di condizionamento meno impattanti sull’ambiente, il GSE riconosce infatti all’utente finale che sostituisca il proprio condizionatore con impianti più evoluti un incentivo economico, che spesso viene corrisposto, tramite una normale cessione del credito, all’azienda installatrice, che ne trasforma l’ammontare in uno sconto per l’utente.

Come è tristemente avvenuto per altri incentivi pubblici, si teme che il meccanismo, attraverso false attestazioni, possa far incassare somme non dovute; una pratica che, se scoperta, avrebbe gravi conseguenze penali anche sull’utente, quasi sempre ignaro.

«Accanto al doveroso tema del rispetto della legge e delle norme» dice Vitale «c’è da tutelare le imprese corrette dall’essere messe fuori mercato da parte dei furbi. È evidente che di fronte a offerte al ribasso così spinte, il consumatore, inconsapevole dei rischi, sia indotto ad abboccare, lasciando a molti operatori il dilemma fra adeguarsi al malaffare o chiudere».

«Nel richiamare al controllo e alla vigilanza le autorità preposte» conclude Vitale «e nel riaffermare il valore fondamentale della legalità in una libera economia di mercato, raccomandiamo ai cittadini cautela e li invitiamo a rivolgersi esclusivamente ad operatori di comprovata esperienza e professionalità, facendo attenzione a specchietti per le allodole che potrebbero rivelarsi pericolosi».



Pubblicato il 10 Luglio 2026