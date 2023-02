Concluso il primo round congressuale del Pd pugliese, vince la ‘mozione Bonaccini’

Il primo round congressuale del Pd pugliese si è concluso con la vittoria (52% circa) dell’area che sostiene Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del partito. Infatti, nella nostra regione il governatore dell’Emilia-Romagna è risultato il candidato più votato dagli iscritti ai 300 circoli territoriali del partito, la cui fase consultiva congressuale è terminata la scorsa domenica. Appuntamento, questo, che contestualmente alle consultazioni nelle altre regioni italiane (con l’eccezione di Lombardia e Lazio che, per noti motivi elettorali, hanno ottenuto la proroga fino al 19 febbraio) ha chiuso la fase locale della sfida nazionale a quattro (Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli) per la guida della segreteria Dem. Il secondo ed ultimo atto, che però sarà aperto anche ad elettori e simpatizzanti, si svolgerà – come è noto – con le Primarie del 26 febbraio prossimo, quando la sfida sarà solo tra gli aspiranti segretari che avrà conseguito almeno il 5% nel voto dei circoli dem. Ma vediamo in dettaglio quale è stato il risultato pugliese nella consultazione riservata ai soli tesserai. Bonaccini, appoggiato dai principali leader locali, tra cui il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha conquistato 8.902 preferenze, pari al 52% complessivo. Seconda si è classificata la deputata Elly Schlein con 6715 voti (39,2%). Molto più staccati, invece, Gianni Cuperlo (952 preferenze pari al 5,6% del totale) e Paola De Micheli (532 consensi, ovvero il 3,1%). In particolare, nei 41 Comuni della Città metropolitana barese, Bonaccini ha prevalso con il 66,4% delle preferenze (3.184 voti), seguito da Schlein (25,8% pari a 1.239 voti), Cuperlo (387 voti, ovvero l’8%) e Paola de Micheli (36 voti pari allo 0,75%). Gli iscritti hanno anche eletto nuovo segretario provinciale di Bari nella persona di Pino Giulitto, attuale sindaco dem di Bitritto, vicino al Primo cittadino del Capoluogo e presidente dell’Anci, Decaro. Invece, il nuovo segretario cittadino del Pd barese sarà Gianfranco Todaro, che è andato in quota al deputato e segretario regionale uscente, Marco Lacarra. Si è chiuso così il quadro dei vertici baresi dei Dem che vede ancora come nuovo segretario regionale anche un altro barese, Domenico De Santis (vicino al governatore Emiliano), vincitore insieme ai segretari provinciali pugliesi di una “partita” giocata in pratica a tavolino e prima di ogni dibattito congressuale. Nonostante la netta affermazione in Puglia della mozione Bonaccini, la consigliera regionale Lucia Parchitelli ha parlato comunque di un “risultato straordinario” per l’area politica che sostiene Schlein, in quanto “il recupero della partecipazione democratica è tra gli obiettivi primari della ‘Mozione Schlein’, in un percorso che guarda in primis alle donne e agli uomini di Sinistra che in questi anni hanno perso la fiducia nel nostro Partito e l’entusiasmo di sentirsi partecipi di un progetto politico”. Quindi, Parchitelli ha espresso “grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Elly Schlein, che anticipa la formazione di un Partito aperto alla partecipazione dei cittadini e sancisce di fatto la fine di un Partito autoreferenziale”. Grande risalto al risultato della ‘mozione Bonaccini’ in provincia di Foggia (oltre il 60% dei consensi nei 37 circoli di Capitanata del Pd) è stato dato dal vice presidente della Giunta regionale ed assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, che con una nota ha affermato: “Per me che convintamente sostengo Bonaccini e la sua proposta che combina idealità e pragmatismo, è un incoraggiamento per far diventare sempre più popolare e partecipata questa ricerca di nuova identità e nuova classe dirigente che ci sta portando alle primarie aperte di domenica 26 febbraio prossimo”. “I congressi non sono mai soltanto i risultati finali che designano i nuovi segretari – ha osservato Piemontese – ma sono il banco di prova della vitalità di un partito nell’ambito della comunità in cui è immerso e, in questo senso, il Pd di Capitanata ha dato dimostrazione di una forte coesione e di spirito unitario in questo appassionante lavoro di rifondazione che ci sta impegnando, nella convinzione che ci sia davvero bisogno di tutti”. Una nota polemica sul risultato congressuale ionico si registra invece da parte del consigliere regionale dem Vincenzo De Gregorio della provincia di Taranto, che ha dichiarato: “A poche ore dalla chiusura dei congressi e delle votazioni nei circoli Pd della provincia di Taranto, non posso fare a meno di esprimere un senso di amarezza per certe vecchie logiche e certe modalità ancora molto presenti nel partito nonostante i proclami e le dichiarazioni di trasparenza”. E, proseguendo, ha aggiunto: “Condivido e sottoscrivo il rammarico del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci”, per “mancata lealtà” da parte di alcuni. “Abbiamo perso una grande occasione di rinnovamento” – ha affermato ancora Di Gregorio, che ha anche lamentato che “è mancato il coraggio di lasciarsi alle spalle cattive abitudini che nel corso degli anni ci hanno progressivamente allontanato dall’elettorato”, per invocare in fine “la necessità che Stefano Bonaccini possa realizzare l’auspicato cambiamento” nel partito. Il partito auspicato da De Santis, ormai successore di Lacarra, è “un luogo in cui il confronto è sempre vivo, fatto di militanti, di generazioni che si stringono la mano trasmettendosi valori e ideali restando sempre uniti”. “Saremo presenti – ha affermato il neo segretario pugliese dei dem – nei contesti più difficili e complicati, dove c’è il disagio sociale e ambientale, non dimenticheremo le periferie, saremo presenti dove il precariato e le ingiustizie generano disparità”, assicurando che il proprio “impegno sarà teso a far tornare questa grande comunità un partito di popolo e popolare”. Per la cronaca riferiamo anche i dati complessivi dei congressi nei circoli Pd in cui si è votato diffusi dalla Commissione nazionale e che hanno interessato 127.289 votanti. A questi dati si aggiungeranno la prossima settimana quelli dei congressi di circolo di Lombardia e Lazio che – come detto – hanno tempo fino al 19 febbraio. Bonaccini al 54,35% (68.950 voti), Schlein al 33,7% (42.758 voti), Cuperlo al 7,46% (9.469 voti), De Micheli al 4,49% (5.697voti). I due principali protagonisti del prossimo round del congresso dem, Bonaccini e Schlein, con riferimento ai risultati elettorali delle recenti regionali del Lazio e della Lombardia hanno rispettivamente dichiarato: “E’ la prosecuzione della sconfitta netta delle politiche dello scorso anno, è inutile che ci giriamo intorno”. “Può consolare – per Bonaccini – vedere il Pd prima forza del centrosinistra e senza il Pd è impossibile l’alternativa, ma il Pd ha bisogno di cambiare, a partire dal gruppo dirigente”, perché“abbiamo bisogno di mettere in campo un progetto e una squadra nuova”. Di “sconfitta netta”, malgrado gli sforzi generosi dei candidati e di chi si è speso per la campagna in Lazio e Lombardia, ha parlato anche Schlein, principale sfidante di Bonaccini, che ha così commentato: “Ora bisogna cambiare per davvero, nella visione, nei volti e nel metodo. Solo così si

potrà ricostruire un campo progressista e tornare a vincere insieme”. Schlein ha poi concluso affermando: “L’astensionismo altissimo è una ferita alla democrazia e temo che come a settembre interessi soprattutto le fasce più impoverite, che non trovano più rappresentanza. La destra si unisce e vince nonostante le sue contraddizioni”, perciò “noi dobbiamo fare la sinistra, che si batte per chi fa più fatica”. Anche in politica, però, tra il “dire” ed il “fare” c’è sempre di mezzo un mare. E nel caso specifico del Pd un “mare” sicuramente in tempesta, almeno fino alle Primarie del 26 febbraio prossimo.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!