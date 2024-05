Conclusa con successo la terza edizione del Forum Information Technology

(Adnkronos) – Totalizzando oltre 400 partecipanti e 90 Speaker, si è concluso con successo il Forum IT 2024 di Comunicazione Italiana. Da tre anni punto di riferimento nel mondo dell’Information Technology e della Cybersecurity, l’IT Forum è approdato quest’anno al Magna Pars di Milano. Sotto il cappello di “integrability”, Speaker e Opinion Leader delle principali aziende italiane e internazionali, con alcuni rappresentanti del mondo della consulenza B2B e dei servizi IT, si sono confrontati su alcuni tra i principali trend dell’Information Technology: dall’IA alla sostenibilità, dall’integrazione cloud alla sicurezza informatica, dalla disparità di genere nei ruoli IT al tema delle competenze digitali, senza tralasciare un approfondimento specifico sul tema della transizione digitale nella PA. Il numeroso pubblico intervenuto ha dunque avuto l’opportunità di ascoltare voci di prestigio del panorama IT del paese: CIO, CISO, CTO e altre figure chiave del Management e delle funzioni “Digital”. Tra i momenti più rilevanti, il Talk Show di Apertura, dedicato al ruolo dell’IA nella strategia di sviluppo del Paese, con l’intervento di aziende leader quali Samsung, Bauli, ISTAT, Gruppo Hera, Carl Zeiss Vision, Adnkronos e la partecipazione speciale di Luca Cardone di Windtre Business; il Keynote Speech a cura di Luciano Bruno, DG di Rekordata, dal titolo “La tecnologia è una commodity?” e il successivo Talk Show dal titolo “Integrazione Cloud: guidare la crescita nell’era digitale”, con l’intervento tra gli altri di Michelangelo Chasseur, CEO di Kotuko. Il tema del Cloud è stato toccato anche da Elena Lauritano, General Manager di Archivium, con il suo Innovation Speech su “I servizi fiduciari nell’era Cloud: l’evoluzione del Legal Archiving”. Né poteva mancare uno spazio dedicato alla sicurezza informatica, con il Talk Show moderato da Sabrina Speroni, Marketing & Communication Manager di Consys.it (“IT & Cybersecurity: in che modo le nuove tecnologia stanno ridisegnando gli scenari della sicurezza informatica”). Due ulteriori Innovation Speech si sono svolti nel pomeriggio: “I mitocondri dell’E-Commerce: interoperabilità e componibilità” – a cura di Domenico La Tosa di BigCommerce e Pasquale Sorgentone di Business Changers – e “Intelligenza Artificiale: rivoluzione travolgente o governabile?”, tenuto da Alessandro Maserati, AI Strategist presso Logol. Oltre alla parte di contenuto, l’evento è stato anche l’occasione per incontri formali e informali, tavoli tematici a porte chiuse, business lunch in compagnia di Speaker & Partner, interviste, desk espositivi. Oltre alle aziende già menzionate, sono intervenute tra le altre: Groupama Assicurazioni, WeRoad, Enegan, Bauli, TIM, Huawei, Gambero Rosso, Banca Progetto, Lifeed, Ericsson, Gruppo Sapio, Teleperformance, A2A, Canon, Agos Ducato, Ministero dell’Università e della Ricerca, Sport e Salute, ecc. Il tutto grazie alla collaborazione di numerose aziende Partner: anzitutto il Main Media Partner Adnkronos e gli Official Partner Kotuko e Rekordata; inoltre, i Content Partner BigCommerce, Consys.it e Logol, il Media Partner ZeroUno e i Forum Partner Archivium, Reevo, SAP Concur e Windtre Business. Chi non fosse riuscito a intervenire in presenza presso il Magna Pars, o chi semplicemente volesse riascoltare gli interventi della giornata, potrà farlo nei prossimi giorni su www.comunicazioneitaliana.tv —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



