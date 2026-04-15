Concertone 1 maggio a Roma, ci sarà anche Riccardo Cocciante

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Ci sarà anche Riccardo Cocciante sul palco del concertone dell'1 maggio a Roma. Comincia a prendere forma la lineup dell’edizione 2026 del Concerto del primo maggio nella Capitale – promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany – dedicata al tema 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale'. Dopo l’annuncio di Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Emma Nolde e La Niña, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale: Riccardo Cocciante. Quattro anni fa era salito sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato 'Ho vent'anni con te', dodici brani inediti, custoditi nel tempo, frutto di prestigiose collaborazioni autoriali di lunga data. Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. 'Il domani è ancora nostro' è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità. Un mosaico sonoro e generazionale che il primo maggio di Roma, anno dopo anno, interpreta con un’identità riconoscibile e coerente, valorizzando la qualità delle proposte, l’attenzione ai linguaggi del presente e la capacità di intercettare i temi più urgenti della società contemporanea. L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. È intanto in corso 1MNext, il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno porta sul palco del Concertone i 3 vincitori. Sono stati annunciati i 12 artisti che passano in finale: Bambina, cantautrice di origine calabrese, Biancamare, cantautrice di Erice (Trapani), Cainero, cantautrice di Terracina (Lazio), Cristiana Verardo, cantautrice pugliese, Daiana Lou, duo nato a Roma formato da Daiana e Luca, Giovami, cantautore di Santeramo in Colle (Bari), Ilaria Kappler, cantautrice di Napoli, Giovedì, band di Roma, Macadamia, band di Roma, Montegro, cantautore di Lanciano (Chieti), Tufo, cantautore di Verbicaro (Cosenza) e Vaeva, band della Brianza. I 3 vincitori che si esibiranno al Concertone saranno annunciati domani, giovedì 16 aprile. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026