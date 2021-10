Concerto -reading “L’affare Vivaldi” di e con Federico Maria Sardelli

Continua la seguitissima rassegna Musica Civica con un altro spettacolo di grande fascino: L’affare Vivaldi di e con Federico Maria Sardelli.Il concerto-reading vede impegnato lo stesso Sardelli nella direzione, nella narrazione e al flauto e prevede la partecipazione dell’Ensemble Modo Antiquo, storico e apprezzatissimo gruppo cameristico italiano, costituito dal violino solista di Federico Guglielmo, dai violini di Raffaele Tiseo e Paolo Cantamessa, dalla viola di Pasquale Lepore, dal violoncello di Bettina Hoffmann, dal contrabbasso di Matteo Coticoni e dalla tiorba di Gianluca Geremia. L’evento, che si presenta appunto nella forma del concerto-reading, è interamente dedicato all’opera di Vivaldi, ispirandosi al testo L’affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, edito da Sellerio, vincitore del premio “Comisso 2015” per la narrativa. La narrazione si muove su diversi itinerari, dando allo spettatore l’opportunità di seguire, sia sul piano musicale che su quello musicologico, l’interessante percorso di un enorme patrimonio musicale che ha rischiato di andare perduto. La fortuna popolare delle “Quattro stagioni” di Vivaldi ha certamente reso il nome del Prete Rosso di Venezia familiare al grande pubblico. Tuttavia proprio questa notorietà ha paradossalmente costituito un ostacolo alla conoscenza più ampia della sua opera, vasta, complessa ed affascinante. L’affare Vivaldi si propone, quindi, di portare all’attenzione del pubblico l’eleganza e la maestosità di un’opera ancora troppo poco conosciuta, con un evento fatto di musica e parole adatto a chi già conosce il grande compositore seicentesco, ma anche a chi si accosta per la prima volta al barocco musicale. Sul palco un gruppo cameristico e un direttore tra i più apprezzati nel mondo e tra i più esperti in questo specifico repertorio.L’appuntamento, come sempre al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, è per domenica 31 ottobre, con ingresso alle 17.30 e inizio alle ore 18.Ricordiamo anche, nel pomeriggio di domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 17.15, la diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Musica Civica della nuova puntata di “Resto a casa con…”, il ciclo di appuntamenti in diretta pensato per raccontare e descrivere i concerti inseriti nella rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole. La puntata di domenica 31 ottobre, in diretta dal Teatro “Umberto Giordano” di Foggia e condotto da Enrico Ciccarelli, avrà come ospite Federico Maria Sardelli, l’eclettico artista protagonista del concerto-reading che andrà in scena nel medesimo Teatro alle ore 18.La rassegna Musica Civica, diretta dal M° Dino De Palma, gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che dei contributi di soggetti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia.L’ingresso è possibile con abbonamento o mediante l’acquisto del biglietto.I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso il botteghino del Teatro Giordano domenica 17 ottobre dalle ore 17.00 (costo variabile da 8 a 12 euro a seconda dell’ordine di posto; il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti). I biglietti possono anche essere prenotati contattando il numero 328 1588160.È necessario recarsi agli spettacoli muniti di Green Pass, di propria mascherina e attenersi alle norme sul distanziamento e ai protocolli di sicurezza, come da norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.

