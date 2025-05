Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti”

(Adnkronos) – "Raccapricciante". E' l'aggettivo che David Parenzo usa per descrivere l'esibizione dei Patagarri nel concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica. "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri", scrive il giornalista su X. "Poi ho ascoltato la loro 'performance' in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente raccapricciante!", scrive ancora. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2025