Concerto gratuito dei Neri per Caso a Vico del Gargano

Uno spettacolo gratuito, con il sestetto vocale italiano più amato degli ultimi 25 anni: domenica 29 dicembre 2019, alle 20.30, i Neri per Caso saranno in concerto a Vico del Gargano, nella Chiesa di San Pietro. Dal 1995, l’anno in cui vinsero Sanremo trionfando tra le Nuove Proposte con “Le ragazze”, è passato un quarto di secolo. Un lasso di tempo in cui il gruppo salernitano ha realizzato oltre 10 album, vendendo milioni di dischi e collaborando con gli artisti più grandi della musica italiana, da Mango a Baglioni, Lucio Dalla, Gino Paoli, Loredana Bertè, Noemi, Elio e le storie tese e tanti altri ancora. I Neri per Caso, alla fine degli anni ’90, riuscirono come primo e unico gruppo in Italia, a far diventare di successo un genere molto particolare, quello del canto corale, a cappella, trasformando ogni voce in uno strumento musicale. Il loro primo lavoro, intitolato “Le ragazze”, ottenne 6 dischi di platino. Ad aprile di quest’anno, il gruppo ha realizzato il suo album più recente, “We love the Beatles”, con 9 originalissime interpretazioni di altrettanti successi planetari dei “quattro ragazzi di Liverpool”. Domenica 29 dicembre, il concerto dei Neri per Caso può essere la meravigliosa occasione per godersi anche la bellezza del borgo, con i mercatini natalizi, la settima edizione de “La Magia del Presepe” e il Villaggio di Babbo Natale nella splendida cornice di Palazzo della Bella. La caratteristica che rende unico il paese di Vico del Gargano è il suo centro storico. Nel cuore del borgo, ci sono i quartieri più antichi. Un piccolo-grande labirinto di pietra e luci che modellano un paesaggio architettonico caldo e suggestivo, fatto di archi, contrafforti, viuzze scavate nella roccia, piazze e slarghi, scale che si inerpicano tra case, chiese, palazzi nobiliari. Vico del Gargano, per certi versi, sembra un presepe. Soprattutto quando si osserva il borgo da uno dei punti panoramici che aprono la vista su uno de I Borghi più belli d’Italia. Ed è proprio questo scenario a ospitare i presepi artistici che partecipano alla settima edizione de “La Magia del Presepe”. Altrettanto suggestivo è l’antico e maestoso Palazzo della Bella, reso ancor più magico dagli allestimenti del Villaggio di Babbo Natale che resterà visitabile ogni sabato e domenica fino al 5 gennaio 2020. Il programma del Natale a Vico del Gargano proseguirà il 30 dicembre, nella Chiesa di San Domenico, con il “Gospel Italian Singer with Josie Taylor” in concerto. Intenso è il programma del 6 gennaio con “Ricichristmas”, i Re Magi itineranti, il concerto dell’Epifania e la premiazione dei presepi più belli a Palazzo della Bella.

