Concerto di Capodanno con L’Orchestra Suoni del Sud

Il 2023 parte a suon di musica per il Roma Teatro di Cerignola. Sarà l’Orchestra Ico Suoni del Sud, oggi alle 21.00, a salutare il nuovo anno con un gran Concerto di Capodanno. Sul palco saliranno i 40 elementi dell’Orchestra stabile, fresca dell’ambizioso riconoscimento come Istituzione concertistica orchestrale ricevuto dal Ministero della Cultura. A dirigere i musicisti sarà il maestro Marco Moresco e ad impreziosire la serata la voce della soprano Libera Granatiero. L’evento rientra nella stagione di prosa ed intrattenimento 2022-2023 del Roma Teatro, che fino a maggio prossimo prevede altri sette appuntamenti.

“Festeggeremo in musica l’arrivo del 2023 – dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro – nella speranza di vivere con il nostro affezionato pubblico un anno nuovo che sia all’insegna della cultura ma anche delle spensieratezza”. Il programma della serata si aprirà con l’esecuzione della Sinfonia “La gazza ladra” di Rossini, per poi passare agli Intermezzi “Manon Lescaut” di Puccini e “Fedora” di Giordano, fino al Preludio da “Carmen” di Bizet. L’esibizione si concluderà con sette capolavori del “re del valzer”, Johann Strauss jr. Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma il 21 gennaio, quando l’esilarante attore e imitatore Vincenzo De Lucia porterà in scena la ‘Signora della Tv”, vestendo i panni di molte conduttrici televisive, accompagnato da musicisti e ballerini. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it

