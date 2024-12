Concerto del 3 gennaio con l’Orchestra ICO Suoni del Sud

Cin cin al nuovo anno con il classico appuntamento del Concerto di Capodanno a San Severo. Appuntamento mercoledì 3 gennaio 2025 con gli Amici della Musica e la loro 56.ma Stagione Concertistica. Appuntamento al Teatro comunale “Verdi” (porta ore 19, inizio ore 19.30) con l’Orchestra Sinfonica ICO “Suoni del Sud” diretta da E. Di Pasquale. Un programma ricco e intenso con musiche tratte dai repertori di grandi autori e le immancabili melodie di Johann e Josef Strauss per arricchire ancora più il clima di festa trasmesso dall’evento. Un appuntamento ormai divenuto un classico della vita culturale e artistica di Capitanata, capace di richiamare il grande pubblico anche da fuori provincia.

L’edizione 2025 del Concerto di Capodanno conferma dunque una tradizione consolidata nel tempo e che ormai è un must della stagione concertistica del sodalizio giunta alla 56.ma edizione. «Anche quest’anno il concerto si conferma un momento di alto spessore artistico – commenta la prof.ssa Gabriella Orlando, presidentessa degli Amici della Musica di San Severo – grazie anche all’esibizione dell’Orchestra Sinfonica ICO Suoni del Sud, compagine orchestrale di grande pregio in tutto il Sud Italia. Un evento che, con il trascorrere degli anni, è sempre più spettacolo cult nel panorama pugliese, complici anche le presenze di chiara fama registrate sul palco del Teatro “Verdi”. Il Concerto di Capodanno, ormai alla sua 35 edizione, dà l’avvio agli appuntamenti concertistici del 2025 che rappresentano certamente un importante punto di riferimento nel mondo culturale e artistico dell’intero territorio di Capitanata». L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale), l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo e Aiam (Associazione italiana attività musicali).

Orchestra ICO Suoni del Sud – Nata nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’Orchestra del Conservatorio di Musica “Giordano” di Foggia, l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diviene ben presto una compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale della provincia. La crescita dell’Orchestra è il risultato dell’impegno, dell’entusiasmo dell’attenzione verso nuove tendenze culturali e prima fra tutte, della passione. non secondaria è la presenza dei maestri dell’orchestra, docenti del Conservatorio di Foggia con prestigiose esperienze artistiche e quali prime parti dell’Orchestra del Teatro “Petruzzelli” di Bari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra della Rai di Napoli, Orchestra Sinfonica di Salerno, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro “Santa Cecilia” di Roma. Il continuo arricchimento dell’organico, mediante severe selezioni per l’ammissione, garantisce la presenza fertile produttiva della forza giovanile. Tra le principali attività vanno menzionate le molteplici collaborazioni alle registrazioni di musiche da film a Roma con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov o con artisti quali Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Gianluca Terranova, Federico Guglielmo, Vincenzo Mariozzi, Lior Shambadal, Renato Bruson, Giuseppe Giacomini, Sherman Lowe, Michele Mirabella, Michele Placido, Lucio dalla, Gianni Morandi, Amy Stewart, Al Bano Carrisi, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, i Pooh, Mino Reitano, Mario Rossini ed altri.

Ha inoltre realizzato numerose Stagioni Liriche presso prestigiosi teatri con direttori di fama internazionale nonché partecipato a trasmissioni televisive su Raiuno, Raidue, Mediaset. Nel 2022, l’Orchestra ha ricevuto il riconoscimento dal Ministero della cultura d’istituzione concertistica orchestrale.

Biglietti in vendita al Botteghino del Teatro venerdì 29 e sabato 30 dicembre con i seguenti orari: ore 10.30-12; ore 18-19.30. Costo biglietti di ingresso: Platea 25 euro; posto palchi centrali 20 euro; posto palchi laterali 15 euro, loggione 10 euro.



Pubblicato il 18 Dicembre 2024