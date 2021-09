Concerto all’alba con Carmine Padula

Continuano gli appuntamenti del Settembre al Parco, il cartellone di eventi settembrino promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Domenica 19 settembrealle ore 6, primo storico concerto all’alba a Parcocittà: ad esibirsi Carmine Padula & Ensemble “Suoni del Sud”, in un’atmosfera magica che accompagnerà il pubblico nella nascita del nuovo giorno. Compositore eclettico, fonde nella sua musica diversi generi musicali, dalla musica per film alla musica jazz, creando un suo stile unico ed inconfondibile. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il prestigioso Premio “Nino Rota” 2020 per la colonna sonora di “Ognuno è Perfetto”, per la quale ha ottenuto anche il Premio “Cinemability Film Fest 2019” ed inoltre, è stato premiato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con il “Premio Solidarietà” per i grandi meriti artistici. Ha suonato e diretto le sue musiche nelle più importanti città italiane tra cui: Milano, Roma, Firenze, Torino, Assisi e Bari. Tra i tanti lavori, c’è da menzionare sicuramente la canzone “Sei Come Me” che Padula ha composto per la celebre cantante Emma Marrone nel Dicembre 2019. Il 3 gennaio 2021 firma una nuova Colonna Sonora per Rai 1 per il film “Chiara Lubich – L’amore vince tutto”, regia di Giacomo Campiotti con la produzione di Luca Barbareschi, che incolla al televisore oltre 5.6 milioni di spettatori segnando uno share del 23%. Hanno speso parole di stima per lui grandissimi artisti di calibro internazionale tra i quali Ennio Morricone e Roberto Cacciapaglia. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/concerto-allalba/.

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all’aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

