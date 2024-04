Concerto 1 maggio a Roma, come arrivare al Circo Massimo con metro e bus

(Adnkronos) – Manca poco al concerto del Primo maggio a Roma, che quest'anno si terrà al Circo Massimo. Per l'occasione metro, tram e bus nella Capitale faranno orario festivo potenziato per permettere agli spettatori del concertone di recarsi all'evento con la rete di trasporto pubblico. I lavori di rinnovo dei binari sulla metro e sull'intera rete metro – A, B/B1 e C sospesi e le ultime corse dai capolinea saranno all'1.30. Normale orario della domenica con possibili modifiche di percorso nella zona del Circo Massimo per gli autobus. A Ostia riattivata la linea estiva 062 che collega il Porto a Castelporziano e che percorre il lungomare e ha corrispondenza a Lido Centro e Colombo con la ferrovia Metromare Aprono alle 5.15 e chiudono alle ore 2.15, dopo l'arrivo ai capolinea delle ultime corse metro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2024