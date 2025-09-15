Attualità

Con t-shirt ‘Bella ciao’ contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Contestazione al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara mentre si trovava davanti ad un teatro a Montegiorgio, in provincia di Fermo, per un evento pubblico. Un gruppetto di 5 o 6 persone che indossavano magliette rosse con scritto "Bella Ciao" ha cominciato a urlare contro Valditara, mentre era in corso un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti M5S. Anche i contestatori sono stati però contestati: alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", "Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Matteo Franzoso non ce l’ha fatta, morto lo sciatore 25enne caduto in allenamento

32 minuti fa

Foto delle amiche caricate su siti porno, indagato 22enne a Milano

44 minuti fa

Paolo suicida a 14 anni, la preside: “Mai denunce di bullismo, contro scuola macchina del fango”

49 minuti fa

Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio