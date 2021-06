Con le armi nel Vallo di Bovino

Quella del Cervaro è una vallata fluviale che si allunga tra l’Appennino Campano e il Subappennino Dauno, a cavallo fra le province di Avellino e Foggia. Nella parte mediana della valle il territorio si presenta particolarmente impervio, assumendo in molti tratti la forma di una gola boscosa : si tratta del famoso Vallo di Bovino. Un percorso dalle grandi suggestioni paesaggistiche. Suggestioni che sono l’ombra di quelle che lo stesso sito doveva offrire fino a un secolo fa. Un sito da affrontare necessariamente armati. Una volta il Vallo di Bovino era il paradiso dei cacciatori e l’inferno dei viaggiatori. I primi avevano modo di praticarvi la caccia ‘grossa’, i secondi dovevano fare conti col rischio dei briganti. Soffermiamoci sul ‘paradiso’. Il divieto di praticare l’agricoltura all’interno del vallo di Bovino, se da un lato immiseriva la popolazione, dall’altro tornava a vantaggio della fauna, che prosperava. Tanta abbondanza richiamava cacciatori anche da lontano. Con l’invenzione delle armi da fuoco il successo venatorio toccò l’apice. Addirittura ci fu un periodo in cui per fare preda bisognava pagare. Tale periodo andò dal 1° settembre 1700 al 15 novembre 1748, anno della morte di Inigo II Guevara, duca di Bovino e feudatario di un territorio che comprendeva pure Castelluccio dei Sauri, Montaguto, Orsara, Panni e Troia. Nella prima metà del Settecento la Valle di Bovino era nota come Caccia del Guevara. Nel 1736 il nobiluomo fece restaurare un’antica torre di caccia del Cinquecento che da quel momento venne ribattezzata col suo nome. In realtà Torre Guevara era qualcosa di più di una comune, slanciata costruzione dall’alto della quale tirare ai volatili. Sontuosa tenuta di caccia, Torre Guevara ospitò la crema dell’aristocrazia del tempo. Vi soggiornò persino Re Carlo III di Borbone. Lo attesta un’epigrafe applicata all’ingresso in cui il Guevara dedica la costruzione “a Carlo il Borbone, re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme, affinché quale graditissimo ospite rendesse più nobili i rustici passatempi dei duchi bovinesi con la presenza, la compagnia e la caccia”. Si parlava prima di ‘caccia grossa’. Nel Vallo di Bovino abbondavano bufali, cinghiali, cervidi, linci, orsi e lupi. Una bella sfida per i devoti al culto di Diana, i quali per prudenza dovevano muoversi non singolarmente ma in squadre accompagnate da battitori e mute di levrieri. Ritrovarsi soli contro un orso o un cinghiale lanciati all’attacco e con l’unico sostegno di un fucile a colpo singolo, limitatamente preciso e dalla portata modesta non rappresentava una prospettiva rassicurante. A caccia basta poco a voltare il paradiso in inferno.

Italo Interesse

