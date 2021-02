Con l’arrivo di Draghi, che fine farà il partito personale di Conte & Emiliano?

L’uscita di scena da Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte necessariamente fa evaporare il progetto politico del governatore pugliese, Michele Emiliano, che da subito dopo la sua riconferma a presidente della Regione aveva cominciato ad accarezzare l’idea di formare un partito politico nazionale insieme all’inquilino di Palazzo Chigi, anch’egli pugliese e, come Emiliano, in vena scalate ed esibizionismi politici. E adesso che succede? Di certo uno dei due cardini di un paventato partito “conte-Emiliano, ossia Conte premier per una terza volta, è già franato; l’altro, ossia l’asse forte Pd-M5S rischi di franare, se i pentastellati dovessero dichiarare guerra al premier incarica, Mario Draghi. Ma, a prescindere da queste considerazioni, il M5S sicuramente non sarà più come prima perché, anche nel caso in cui dovesse stringersi con il Pd a sostegno di Draghi, alcune sue frange si tireranno fuori dalla mischia per ritornare a cavalcare l’onda del dissenso, come hanno fatto prima delle politiche del 2018, sperando così di poter sopravvivere sia pur in modo più contenuto alle future elezioni per il rinnovo del Parlamento. Insomma, a Roma, l’ingresso in scena dell’ex governatore della Bce, Draghi, rischia di far esplodere all’interno del M5S contraddizioni insanabili, come è accaduto ultimamente in Puglia con l’entrata post-elezioni nella maggioranza di Emiliano di 4 consiglieri regionali, dei 5 eletti complessivamente alle scorse regionali con la lista dei grillini. Quindi, l’implosione del quadro politico nazionale e Conte archiviato come premier, tra il Pd che spinge per un sostegno pieno a Draghi ed i pentastellati traballanti e non più compatti a sostenere un premier diverso da Conte, sta sicuramente facendo vanificare le condizioni ed il sogno di nascita di un partito nazionale di Conte, a trazione in prevalenza pugliese del governatore Emiliano. Eh sì, possiamo affermare senza mezzi termini, o timore di smentita che il paventato partito di Conte sarebbe nato sotto la spinta determinante del governatore Emiliano, che in Puglia stava già lavorando alla formazione delle “truppe” cammellate per marciare verso Roma, alle prossime politiche, sotto le insegne del premier dimissionario, qualora quest’ultimo fosse rimasto a Palazzo Chigi fino alle elezioni di rinnovo del Parlamento. Un movimentismo di “armate” per un partito di Conte che, in verità, non si era registrato in modo così massiccio in nessun’altra regione italiana, come stava avvenendo in Puglia con Emiliano che, per saldare ancor di più l’asse governativo nazionale tra Pd-M5S e non irritare, quindi, entrambe queste forze per la costituzione di un partito di Conte, è stato il primo presidente di Regione del centrosinistra ad aprire le porte della Giunta ad un esponente pentastellato, pur avendo già una maggioranza autosufficiente in Consiglio. Ora però, senza più Conte premier, l’asse nazionale tra dem e pentastellati rischia di incrinarsi e con esso verosimilmente anche quello pugliese con Emiliano, che già potrebbe essere rimasto in mezzo al guado con il ventilato partito di Conte. Infatti, è difficile pensare che il premier uscente possa continuare a coltivare l’idea di costituire un suo partito per le prossime elezioni politiche che, con la nascita di un governo Draghi, verosimilmente avverrebbero alla scadenza naturale del 2023 o, comunque, non prima della primavera 2022. Ovvero, dopo la elezione del prossimo Presidente della Repubblica, prevista a fine gennaio del prossimo anno. Infatti, l’uscita di Conte da Palazzo Chigi indebolirà di molto elettoralmente la figura del premier dimissionario, oltre che il trascorre del tempo affievolirà anche la sua leadership politica e, quindi, il suo appeal elettorale. Ma, al di là di tali considerazioni, il professore di Volturara Appula, se vorrà continuare comunque ad occuparsi di politica, perché mai dovrebbe rischiare di impelagarsi nell’avventura di costituire un proprio partito personale, con tutti gli oneri ed i rischi che questo comporta (vedi nel 2013 il caso di “Lista Civica” dell’ex premier Monti), quando potrebbe invece già disporre di un contenitore politico già noto ed in un certo qual modo consolidato nel corpo elettorale nazionale, qual è il M5S per l’appunto? Il M5S, infatti, ha già legittimato Conte a suo leader, avendolo in passato – come è noto – indicato e sostenuto a premier. A maggior ragione adesso, alla luce di ciò che è accaduto, sarebbe naturale e facile per Conte mettersi a capo di una forza politica che non ha grandi figure da spendersi e quelle che ha sono in uno stato alquanto confusionale, a seguito sia degli insuccessi elettorali che il Movimento ha riportato da dopo le politiche del 2018, sia per le marchiane contraddizioni in cui è caduto nel corso dei suoi circa tre anni di permanenza al governo del Paese. A ciò se si aggiunge la paura di quasi tutti gli eletti grillini del rischio di non rielezione, a seguito sia della contrazione di parlamentari dovuta alla riforma costituzionale voluta da loro stessi, sia della contrazione di consensi che il Movimento verosimilmente avrà alla prossima tornata, allora la necessità di farsi scudo di una figura come Conte, che potrebbe fargli recuperare parte del “terreno” elettorale perso (e, quindi, un numero di post in Parlamento maggiore di quello che potrebbero ottenere con alla guida un qualsiasi altro leader), diventa un’inderogabile necessità. Pertanto, a Conte converrebbe più tentare una scalata all’interno del M5S piuttosto che imbarcarsi in avventure politiche personalistiche. Tra l’altro con alleati come Emiliano, pronti a cambiare idea e ad abbandonarlo al suo destino al primo voltar di vento e di convenienze. In tal modo Conte si assicurerebbe quasi certamente un posto da parlamentare alle prossime politiche, oltre che si terrebbe buoni anche i dem. che, avendo già di per sé un partito indebolito, non vedevano di certo di buon occhio la costituzione di una nuova forza politica di centrosinistra moderato che avrebbe potuto indebolirli ulteriormente alle elezioni. Difatti, Conte è già al lavoro all’interno del M5S per preservarne il più possibile la compattezza introno ad un futuro governo Draghi e conseguentemente a divenire lui il N.1 nella guida politica di detta formazione. In definitiva, il paventato partito di Conte a cui il governatore pugliese, Emiliano, già stava lavorando da qualche mese in veste di co-fondatore, con l’arrivo di Draghi a premier, potrebbe abortire prima ancora della sua costituzione e sperimentazione nelle urne. In altri termini, – come alcuni addetti ai lavori della politica pugliese, in queste ore, hanno rappresentato con una metafora – “ad Emiliano il ‘gelato’ contiano si è sciolto in mano prima ancora di poterlo assaporare!”

