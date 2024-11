Con la moto contro l’autocarro, 66enne muore ad Alba Adriatica

(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina alle 06.30 ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Sulla statale 16, all'incrocio con via IV Ottobre, una motocicletta, condotta da un sessantaseienne della zona, mentre viaggiava in direzione nord, per cause in corso di accertamento, è andata a finire contro un autocarro che ha tamponato violentemente. Il motociclista è deceduto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118 e, per i rilievi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2024