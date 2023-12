“Con la Casertana per iniziare un filotto di vittorie e maggiore fiducia mentale”

Ieri il centrale difensivo ha parlato Davide Riccardi, come riportato anche dai canali ufficiali del Calcio Foggia 1920: siamo la terza miglior difesa del campionato. Lo spirito di adattamento è stata una forza. Analizzando i gol presi, sono tutti episodi diversi. Non posso asserire che cambiare modulo ci penalizzi, no lo so. Noi ci atteniamo a ciò che dice il mister ed adattiamo, è la prima volta che mi capita e lo faccio volentieri”. Il Calcio Foggia, andrà in trasferta a Caserta: “La stiamo preparando al meglio con la consapevolezza che dobbiamo portare i punti a casa, con mentalità e atteggiamento giusto”. Sul suo modus operandi e di giocare, ma anche su secondo gol incassato con il Benevento: “Troveremo le soluzioni, ce lo siamo detti nello spogliatoio e lo dobbiamo fare, a partire già dalla prossima partita”. La prossima gara contro la Casertana: “Troveremo una squadra forte, davanti hanno Montalto e tanti altri giocatori di categoria. Se parlo di noi, penso che ci dobbiamo sbloccare per fare un filotto di vittorie che ci porta una tranquillità maggiore e abbiamo le potenzialità, ma pensiamo una gara alla volta. Con lo stesso atteggiamento di Messina, ma anche di Latina, togliendo i gol subiti, ma gli episodi fanno la differenza. Nessuno è imbattibile. Ci dobbiamo sbloccare a livello di risultati”. Infine: “A Livello mentale in una determinata gara ti viene maggiormente lo stimolo, però ti dico che secondo me dobbiamo chiuderci noi, e capire cosa risolvere a livello di campo e mentalmente raggiungere i tre punti contro la Casertana che ha vinto in dieci contro il Taranto, ci darebbe un bello slancio. Dipende da noi. Solo così si raggiungono i risultati”. Il Foggia scenderà in campo contro la Casertana lunedì sera in trasferta alle 20.45.

M.I.



Pubblicato il 1 Dicembre 2023