(Adnkronos) – Un viaggio nella malattia ma anche nella vita, nella speranza, nell’amicizia e nella dedizione scientifica. Un racconto per immagini che affronta il “male del secolo”. E’ tutto questo ‘Con il tuo amore’, il nuovo documentario scritto e diretto da Guido Talarico – prodotto da Fad Film Art Digital con Rai Documentari e realizzato in collaborazione con Fondazione Giovanni Scambia – presentato a Roma al Cinema 4 Fontane. Non un film sull’arte come i precedenti, ma un documentario intimo e universale che ruota intorno alla storia di Aurora De Fazio, madre dell’autore, colpita da un tumore al seno nel luglio 2023 e oggi guarita, e del professor Giovanni Scambia, direttore scientifico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ginecologo di fama mondiale e amico d’infanzia del regista che ha preso in carico la cura di Aurora e che è scomparso prematuramente per lo stesso tumore che per anni aveva curato negli altri. “Questo film nasce da un’urgenza personale, ma parla a tutti – afferma Talarico – Ho voluto raccontare la malattia di mia madre e la storia di Giovanni Scambia, un medico straordinario che ha affrontato il tumore prima come scienziato e poi come paziente, per dire che dal dolore più profondo può nascere una nuova forma di cura, fatta di umanità, ascolto e relazione”.

“Con il tuo amore ci ricorda che condividere la propria fragilità può aiutare a sentirsi meno soli e a trovare forza nella vicinanza degli altri – dice Luisa Scambia Fondazione Giovanni Scambia – Il film ha anche un prezioso valore di divulgazione e sensibilizzazione, un ambito in cui la Fondazione Giovanni Scambia crede profondamente e che sostiene con convinzione. Pur essendo nati da poco, stiamo già portando avanti progetti di ricerca e formazione ed esplorando nuovi modelli assistenziali per migliorare la cura e la qualità di vita dei pazienti. Accanto a questo impegno, progetti come questo ci ricordano quanto sia essenziale che il progresso della medicina cammini sempre insieme all’amore, all’ascolto e al supporto umano”.

Alla proiezione al Cinema 4 Fontane di Roma erano presenti l’autore e regista Guido Talarico, le protagoniste del film Aurora De Fazio e Luisa Scambia, oggi responsabile della Fondazione Giovanni Scambia. Il 4 novembre ‘Con il tuo amore’ è stato proiettato anche alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza dell’autore, delle protagoniste e del direttore di Rai Documentari Luigi del Plavignano. Il documentario verra’ mandato in onda in anteprima su RaiPlay il 4 febbraio 2027 in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026