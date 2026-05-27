“Con gli Occhi Aperti” tra teatro diffuso e spettacoli nel borgo

Il festival teatrale delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, ideato dalla Bottega degli Apocrifi e sostenuto dall’Ambito Sociale Territoriale che include i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, prosegue la diciottesima edizione con una settimana densa di laboratori e spettacoli in programma a Monte Sant’Angelo. Giovedì 28 maggio, alle ore 19.00 in Piazza De’ Galganis, si apre con “Istruzioni sulla felicità”, un sit-in teatrale che trasferisce nello spazio pubblico il lavoro degli Apocrifi con gli adolescenti di Monte. Dopo il successo registrato a Mattinata, il teatro all’italiana più piccolo del mondo giunge a Monte Sant’Angelo, un modello in miniatura con un ingresso molto basso: per entrarvi, da adulti, è necessario chinarsi, come in un gesto di rispetto, per ricordare che l’infanzia continua a vivere dentro ciascuno e che, se risvegliata, può riattivare uno sguardo sul mondo fatto di innocenza e meraviglia.

Questa struttura, che può accogliere un massimo di cinquanta spettatori, ospiterà in Piazza Carlo d’Angiò (venerdì 29 alle 10.00, sabato 30 alle 10.00 e il 31 maggio alle 18.00) lo spettacolo “Totò degli Alberi”, una libera rilettura della compagnia pugliese Kuziba de “Il barone rampante” di Italo Calvino, il racconto di un giovane che, dopo un litigio con il padre, sale su un albero e sceglie di non scendere più.

Sempre per i più piccoli, sabato 30 maggio alle ore 20.00 in Villa Comunale, spazio a Lino’s Street Circus, artista di Salerno, che proporrà “Stand Up!”, spettacolo a metà tra circo di strada, immaginazione e comicità.

Dopo il successo della residenza degli Apocrifi realizzata per Monte Capitale della Cultura di Puglia 2024, torna “A passo d’uomo. Canto del troppo amore”, uno spettacolo itinerante in cuffia che costruisce un percorso teatrale immersivo tra le vie, le storie e le memorie di Monte Sant’Angelo.

Il progetto, ideato dal Circolo Bergman di Milano in collaborazione con gli Apocrifi, nasce da un lavoro di ascolto e raccolta di testimonianze curato da Paolo Giorgio e Marcello Gori, che hanno incontrato cittadini, anziani, giovani e artisti per costruire una drammaturgia sonora capace di accompagnare il pubblico in un itinerario in cui il cammino diventa ascolto e il paesaggio si trasforma in racconto.

L’esperienza, che trasforma lo spazio urbano in una narrazione viva, partirà dall’ingresso del Castello di Monte per tre giorni: venerdì 29 (alle ore 11.00 per le scuole e alle ore 20.00 per il pubblico), sabato 30 (alle ore 11.00 per le scuole) e domenica 31 (alle ore 19.00 per il pubblico), con una capienza massima di 45 spettatori per turno. Tra gli appuntamenti del festival è prevista anche una tappa di “Assemblea di Classe”, uno spazio di confronto dedicato alle scuole e ai comuni dell’ambito territoriale per la definizione di un piano strategico tra scuola e teatro. Prima dell’incontro conclusivo in programma a Manfredonia sabato 30 maggio, “Assemblea di Classe” farà tappa a Monte venerdì 29 maggio alle ore 18.00 nel Teatro più piccolo del Mondo in Piazza Carlo d’Angiò, coinvolgendo cittadini, docenti e adolescenti.

I biglietti per “Totò degli Alberi” e “A passo d’uomo. Canto del troppo amore” hanno un costo di 5 euro, mentre tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso gratuito.



Pubblicato il 27 Maggio 2026