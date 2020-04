Con gli ‘Agribond’ paghi oggi pranzi e pernotti e riscuoti alla riapertura

Gli agriturismi pugliesi lanciano l’AgriBond con cui vacanzieri ed enogastronauti possono pagare oggi pranzi e pernotti, scegliendo menu’ e stanze, e riscuotendo alla riapertura. L’iniziativa e’ degli agriturismi di Terranostra Puglia, accreditati alla rete di Campagna Amica, per salvare il settore a rischio crac dopo quasi due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Il valore di ciascun AgriBond sara’ deciso dai singoli agriturismi, consultabili sul sito di Campagna Amica e dalla App scaricabile sui cellulari, che applicheranno un trattamento di favore – spiega Coldiretti Puglia – e il voucher sara’ utilizzabile entro il 30 dicembre 2020, con la possibilita’ di trasformarne il valore in prodotti agricoli e agroalimentari aziendali o con la restituzione nel caso di impossibilita’ a beneficiarne per pranzi e pernotti. “Da quando e’ cominciata la pandemia in Puglia il 57% delle aziende agricole ha registrato una diminuzione dell’attivita’ con un impatto che varia da settore a settore con picchi anche del 100% come per l’agriturismo dove sono chiuse per le misure anti contagio tutte le 876 strutture agrituristiche. Lanciare l’AgriBond e’ un modo per dare sostegno al turismo in campagna, accompagnando gradualmente gli agriturismi alla fase 2 della riapertura e ridando ai pugliesi la speranza di poter godere del cibo cucinato dai cuochi contadini di Campagna Amica e di momenti di relax all’aria aperta”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. L’attivita’ agrituristica e’ tra le piu’ colpite dall’emergenza Covid-19, e’ stata la prima a risentire del blocco delle attivita’ – denuncia Coldiretti Puglia – e risulta azzerata gia’ da due mesi con un conto salato pari a 300 mln a carico del sistema turistico pugliese con lo stop agli spostamenti causati dall’emergenza sanitaria.

