Con false carte identità tentano di farsi vaccino per sostituirsi ad altri, tre arresti

Hanno tentato di farsi vaccinare nell’hub sanitario di Cerignola, in provincia di Foggia, sostituendosi ad altre persone che, attraverso questo espediente, cercavano di eludere l’obbligo vaccinale. Agenti del Commissariato di Polizia della città ofantina hanno arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 42 e 22 anni, trovati in possesso di falsi documenti d’identità.

Nello stesso contesto operativo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale anche un uomo di 38 anni il quale, al fine di agevolare la condotta dei due arrestati si è scagliato contro i carabinieri.

