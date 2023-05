Comunicazione, domani 6°edizione Forum Public Affairs 2023

(Adnkronos) – Il 25 maggio farà il suo ritorno il Forum Public Affairs, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato alla comunicazione pubblica e istituzionale, che in questa sesta edizione si svolge in partnership con Adl Consulting. L’evento si terrà a Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366, Roma). L’edizione 2023 introdurrà un nuovo mindset nelle relazioni istituzionali: la Corporate Political Responsibility (Cpr). Il nuovo approccio suggerisce che la responsabilità delle imprese sul fronte ambientale, economico e sociale debba estendersi anche alla sfera pubblica, dove gli attori privati giocano un importante ruolo nella creazione di valore, a beneficio della comunità. Tale approccio si basa su una metodologia data-driven, funzionale al processo legislativo e finalizzata a rendere etica e responsabile la rappresentanza di interessi. Il tema sta ricevendo una crescente attenzione a livello internazionale e Adl Consulting, in qualità di Main Partner dell’evento, porterà la Cpr all’attenzione di esperti di settore e manager italiani, attraverso la pubblicazione di un report dal titolo Corporate Political Responsibility: la nuova frontiera della sostenibilità di impresa. Adl Consulting è una società di consulenza strategica, public affairs e comunicazione istituzionale specializzata in attività di lobbying, advocacy e political data management. Con la partecipazione di Speakers e professionisti provenienti dal mondo istituzionale e aziendale, l’evento offrirà quattro approfondimenti: Energia e Investimenti Strategici; Innovazione, Ricerca e Capitale Umano; Digital & Inclusion; New Space Economy. L’evento, che coinvolgerà Adnkronos in qualità di Main Media Partner, sarà realizzato con il contributo di Altair, Enel Group, Ferrovie dello Stato Italiane, Google Italia, Intesa Sanpaolo, John Cabot University, Novamont, PagoPA, Polimi Graduate School of Management, Snam S.p.A, Suez Italia e Thales Alenia Space Italia. Per consultare il programma: http://forumpublicaffairs.it/2023/programma . —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Maggio 2023