Comunicazione, chiusa edizione 2023 Forum, focus su imprese

(Adnkronos) – Si è conclusa – dopo due giorni di confronto – la XVI edizione del Forum della Comunicazione, storico appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa promosso da Comunicazione Italiana. Dopo una prima giornata con un focus maggiore sulla digital transformation e sulle strategie di veicolazione del purpose all’esterno delle organizzazioni, ci si è oggi concentrati maggiormente sulla direzione “interna” della comunicazione delle imprese. Attraverso Talk Show, Innovation Speech e Tavoli Tematici riservati, la seconda giornata del Forum – dal titolo “Involving with Purpose” – è stata in effetti un’occasione per interrogarsi sul senso stesso e sul posizionamento all’interno delle organizzazioni della comunicazione interna, in un’epoca che ha visto cambiare le modalità del lavoro e il conseguente propagarsi di innovazioni tecnologiche ma soprattutto organizzative. E così, la comunicazione interna, da semplice “ancella” della comunicazione esterna, ha finito per essere percepita dalle organizzazioni sempre più come risorsa strategica. Il fronte della comunicazione interna è stato poi trattato da angolature più specifiche, come quello della diversity & inclusion, dell’engagement, della cultura aziendale e del benessere organizzativo. Il numeroso pubblico intervenuto a Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, ha dunque potuto ascoltare il punto di vista professionisti di primo piano (Chief Communication Officer, Responsabili Comunicazione Interna, HR Director) di aziende leader come TIM, Findus, Iveco Group, Air Liquide Italia, ADL Consulting, Sogei, Sara Assicurazioni, tra le altre. La seconda giornata dell’evento, di cui Adnkronos è Main Media Partner, ha beneficiato della partecipazione e dell’input in termini di contenuto del Content Partner CleverConnect, dei Partner Coreconsulting, Storyfactory e Monina Corporate Sailing, del Media Partner FASI.eu, oltre che del patrocinio di FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Per riascoltare gli interventi delle due giornate, saranno disponibili a breve farlo sulla Streaming TV comunicazioneitaliana.tv. Inoltre gli eventi di Comunicazione Italiana proseguiranno il prossimo 22 giugno a Roma con il Learning Forum, appuntamento dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2023