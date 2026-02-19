Comuni, sindaco Roccascalegna: “In tanti in disaccordo su Legge sulla Montagna”

(Adnkronos) – "Questo incontro mi fa molto piacere, anche nell’ottica” del confronto “sulla legge della Montagna, che sta facendo storcere il naso a parecchi sindaci, oltre che a me. Oggi, qui, ho trovato parecchi spunti e parlando con altri sindaci vedo che siamo d'accordo: non è una legge giusta". Così Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna, in provincia di Chieti, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. "Ho lottato per 14 anni per trasformare il mio paese da un piccolo paese che aveva 5.000 turisti all'anno, ad uno che ne ha 45mila. Abbiamo lottato, abbiamo mantenuto le scuole, che sono la spina dorsale dei nostri paesi. Chi investe nei piccoli centri sono coloro che vogliono restarci – prosegue – Questi incontri devono avvenire sempre più spesso perché così si incontrano anche le idee". "Queste leggi andrebbero scritte" in seguito ad un "confronto con i territori. Questa di certo è una legge scritta soprattutto per le Alpi e non per gli Appennini, dove non abbiamo grandi cime ma abbiamo aree collinari disagiate, dove è difficile mantenere le scuole e dove non abbiamo ospedali vicini – aggiunge il primo cittadino di Roccascalegna – dobbiamo scrivere le leggi avvicinandoci ai territori, si deve venire a vedere il livello di vita, perché lo spopolamento sta avvenendo dappertutto e soprattutto da noi".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2026