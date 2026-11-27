“Nostro obiettivo è promuovere agli enti locali, ai Comuni e ai territori le nostre piattaforme tecnologiche che sono soluzioni consolidate che accompagnano le amministrazioni nella digitalizzazione dei servizi per i cittadini e favoriscono l’efficientamento di tutta la pubblica amministrazione”. A dirlo Marco Pantaleoni, Amministratore Delegato di PagoPA, alla 43esima Assemblea Annuale dell’Anci, svoltasi a Verona, a cui la Società ha partecipato come partner istituzionale, scegliendo di affiancare allo stand di rappresentanza nell’area fieristica uno spazio riservato al confronto diretto e alla consulenza con sindaci, amministratori e tecnici comunali.



Pubblicato il 27 Novembre 2026