Comuni, Manfredi: “Con rinnovo protocollo Anci-Unpli contrasto a spopolamento”

(Adnkronos) – “Oggi si rinnova un protocollo molto importante che ci vede impegnati insieme alle pro loco italiane che rappresentano una grande articolazione sul territorio”. Ha esordito così il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma a Roma del protocollo d’intesa con Unpli che valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore, promuovendo il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.

“Le pro loco sono un partner dei Comuni molto efficace, soprattutto per quelli piccoli dove queste rappresentano l’unico presidio culturale e di sostegno dell’amministrazione per la gestione della delle bellezze dei territori”, ha continuato Manfredi. Un documento che rafforza i rapporti tra i due enti e che darà piena legittimità istituzionale. “Abbiamo rinnovato un protocollo in una forma più estesa”, ha continuato il primo cittadino partenopeo. “Questo dà piena legittimità a questa collaborazione istituzionale e ci consente anche di sviluppare delle politiche da mettere in campo insieme”. Politiche che, come spiega Manfredi, sono anche volte a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e borghi italiani. “Sicuramente queste politiche – rimarca il presidente dell’Anci – rappresentano un grande strumento contro lo spopolamento e lo sviluppo economico”.

“Spesso le bellezze locali, i cibi caratteristici e tanto altro sono un grande fattore di attrazione soprattutto per i turisti”, ha sottolineato per poi concludere che è necessario per questo “promuovere attività che mettano in risalto queste caratteristiche territoriali, che sono una leva importante per creare economia”.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026