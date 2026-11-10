Attualità

Comuni, firmato il Protocollo tra ANCI e UNPLI per valorizzare territori e turismo sostenibile

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, firmato a Roma. Il documento, sul piano operativo, valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore e permetterà di promuovere il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

“Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo”, la storia di Saraya

39 minuti fa

Vannacci: “Gli italiani non arrivano a fine mese, no a dar da mangiare cannoni”

41 minuti fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 novembre

1 ora fa

Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio