Comuni, firmato il Protocollo tra ANCI e UNPLI per valorizzare territori e turismo sostenibile

Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, firmato a Roma. Il documento, sul piano operativo, valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore e permetterà di promuovere il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.



Pubblicato il 10 Novembre 2026