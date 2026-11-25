Il Comune di Foggia ha pubblicato sette avvisi di mobilità volontaria esterna per la copertura di 15 posti a tempo pieno e indeterminato. La procedura è rivolta ai dipendenti già assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, interessati a trasferirsi nell’ente foggiano. Gli avvisi sono stati approvati con la determina dirigenziale n. 2334 del 23 novembre 2026. Il passaggio diretto è disciplinato dall’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, che regola la mobilità tra amministrazioni pubbliche. Dei 15 posti disponibili, nove rientrano nell’Area degli Istruttori. Quattro sono destinati a istruttori tecnici geometri, mentre tre riguardano il profilo di agente di polizia locale. Completano il quadro un posto da istruttore amministrativo e uno da istruttore programmatore e amministratore di rete e di sistema.

Per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione sono invece previsti sei posti. Nel dettaglio, tre riguardano funzionari assistenti sociali, due funzionari specialisti di vigilanza e uno un funzionario amministrativo. Le candidature possono essere presentate attraverso il portale inPA. Gli interessati devono individuare l’avviso relativo al profilo di interesse e trasmettere la domanda entro le 23.59 del 23 dicembre 2026. Ogni avviso definisce i requisiti specifici e la documentazione necessaria per partecipare. La procedura prevede inoltre un colloquio, finalizzato a valutare la corrispondenza tra il profilo professionale del candidato e le mansioni previste dal posto da ricoprire.



Pubblicato il 25 Novembre 2026