Comune e Università, un protocollo per rafforzare la sinergia

Rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo accademico per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato a Palazzo di Città tra il Comune di Foggia e l’Università di Foggia. L’accordo è stato sottoscritto dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dal rettore Lorenzo Lo Muzio, alla presenza degli assessori della giunta comunale, della prorettrice Donatella Curtotti e dei direttori di dipartimento dell’Ateneo, dei direttori del Conservatorio “Umberto Giordano” e dell’Accademia di Belle Arti, di rappresentanti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) territoriali e dell’ADISU. L’evento si è svolto in occasione della Giornata nazionale “Università svelate”, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Il protocollo d’intesa mira a creare una sinergia strutturata tra le istituzioni, favorendo iniziative congiunte nei settori della ricerca, della formazione, dell’innovazione e dello sviluppo del territorio. L’accordo prevede la realizzazione di progetti in ambito culturale, sociale ed economico, con particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze accademiche al servizio della comunità. Tra gli ambiti di intervento, il supporto alla pianificazione urbana e territoriale, l’innovazione nei servizi pubblici, la sostenibilità ambientale e la crescita delle opportunità per i giovani. “Oggi è una giornata importante per Foggia e per il suo futuro – ha dichiarato la sindaca Episcopo –. La firma di questo protocollo d’intesa con l’Università di Foggia rappresenta non solo un impegno formale, ma soprattutto un passo concreto verso una collaborazione sempre più stretta tra l’amministrazione comunale e il mondo accademico. L’Università di Foggia è una risorsa strategica per la nostra comunità: un centro di formazione, ricerca e innovazione che contribuisce alla crescita del territorio. Con questo accordo vogliamo trasformare il sapere in azione concreta, rendendo l’Università un partner attivo nella pianificazione dello sviluppo cittadino. La collaborazione tra il Comune e l’Ateneo permetterà di affrontare sfide cruciali come la sostenibilità ambientale, il miglioramento dei servizi pubblici e la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città. Siamo convinti che questo protocollo sia solo l’inizio di un percorso che vedrà la città e l’Università lavorare fianco a fianco per offrire nuove opportunità ai nostri giovani e per rendere Foggia un luogo sempre più dinamico, attrattivo e innovativo. Ringrazio il magnifico rettore Lo Muzio e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo accordo, segno tangibile della volontà comune di costruire il futuro della nostra città su basi solide e condivise”. “L’Università di Foggia rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro della nostra città. – sottolinea il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio. – La firma dell’accordo con il Comune segna un importante passo avanti nella costruzione di un ecosistema universitario sempre più inclusivo, innovativo e capace di attrarre talenti. Vogliamo rafforzare il nostro impegno per una formazione di qualità, promuovendo ricerca e sviluppo in stretta collaborazione con il territorio. Questo accordo è la testimonianza concreta di una visione condivisa e di un cammino che intendiamo percorrere insieme, per rendere Foggia una città universitaria di eccellenza”. L’accordo prevede anche l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente, che faciliterà il confronto tra Comune e Università per la programmazione di attività condivise e la valorizzazione delle competenze accademiche nei processi decisionali della pubblica amministrazione. L’intesa segna così un nuovo capitolo nella cooperazione tra il mondo accademico e le istituzioni locali, con l’obiettivo di costruire una Foggia più innovativa e competitiva.



Pubblicato il 21 Marzo 2025