Comune e Confindustria riaprono il confronto sul futuro di Foggia

Comune e Confindustria rimettono sul tavolo alcune delle principali partite per lo sviluppo di Foggia, dall’ampliamento della zona Asi alla viabilità, dal Gino Lisa alle aree ferroviarie dismesse, fino agli strumenti di partenariato pubblico-privato. Il primo punto di convergenza riguarda proprio l’area industriale, con la proposta di delibera che, secondo quanto annunciato dalla sindaca Maria Aida Episcopo, dovrebbe arrivare in Consiglio comunale entro la fine di settembre, mentre tra quindici giorni è già previsto un nuovo confronto dedicato a infrastrutture, parcheggi e collaborazione tra pubblico e privato.

L’incontro, promosso congiuntamente dal presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto e dalla sindaca Episcopo, si è svolto nella sala giunta di Palazzo di Città ed è durato circa due ore. Il confronto ha riguardato le priorità considerate più urgenti per la città e ha posto le basi per una collaborazione più strutturata tra amministrazione e sistema produttivo, con l’intenzione di superare la fase puramente interlocutoria attraverso appuntamenti periodici e tavoli tematici con i tecnici. Confindustria ha manifestato la disponibilità delle proprie aziende a partecipare anche alla realizzazione degli interventi che il Comune intenderà promuovere, ricorrendo dove possibile a formule di partenariato. Per Salatto il rapporto con l’Amministrazione dovrebbe servire proprio a costruire una collaborazione concreta su opere e progetti capaci di incidere sulla qualità urbana, dall’accoglienza alla riqualificazione degli spazi cittadini, fino alle infrastrutture considerate strategiche per la crescita economica.

Episcopo ha definito il confronto “un punto di ripartenza” per recuperare una piena collaborazione con il mondo produttivo e ha richiamato il piano da 69 milioni di euro di opere pubbliche già finanziate nell’ambito del programma triennale. All’interno di questo quadro, la sindaca ha indicato come possibile terreno di collaborazione anche la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, aprendo alla possibilità che le imprese possano presentare proposte e contribuire alla costruzione di nuovi interventi. La sintonia più immediata riguarda però la zona Asi, sulla quale Comune e Confindustria condividono la necessità di procedere con l’ampliamento. Episcopo ha assicurato che la proposta di delibera sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale entro la fine del mese, mentre restano aperti anche i dossier legati alla viabilità, all’impiantistica sportiva e alle forme di collaborazione tra pubblico e privato. Il percorso appena avviato prevede già un nuovo appuntamento tra quindici giorni, quando il tavolo sarà concentrato su infrastrutture, strade, parcheggi e partenariato pubblico-privato. L’obiettivo dichiarato è trasformare il confronto in un canale stabile, capace di affrontare per temi le diverse priorità della città e di accompagnare le decisioni con il contributo dei tecnici e degli operatori economici.

Per Salatto, l’Amministrazione ha davanti ancora circa tre anni per incidere su questioni decisive come logistica, urbanistica, costruzioni, infrastrutture e formazione professionale, ma proprio per questo la collaborazione con il sistema produttivo dovrà tradursi in risultati concreti. “Riteniamo che questa amministrazione possa incidere su temi importanti per il futuro di Foggia”, ha osservato il presidente di Confindustria, richiamando il tempo che resta alla fine della consiliatura. All’incontro hanno partecipato anche gli assessori Davide Emanuele, Giulio De Santis e Luigi Iorio, insieme ad Armando De Girolamo, vicepresidente di FHP Intermodal, Antonella Pasqualicchio, presidente della sezione Energia di Confindustria Foggia, Ivano Chierici, presidente di Ance Foggia, Luca Azzariti, presidente della sezione Terziario, e il direttore generale Enrico Barbone.



Pubblicato il 12 Settembre 2026