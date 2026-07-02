Comune di Foggia sul Pnrr: speso il 60% delle risorse

Prosegue l’attuazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Fondo Opere indifferibili e dagli altri programmi collegati. L’aggiornamento al 15 giugno 2026, approvato dalla Giunta comunale, evidenzia un ulteriore avanzamento dei cantieri e della capacità di spesa del Comune di Foggia, con lavori eseguiti e liquidati per oltre 32 milioni di euro, pari a circa il 60% delle risorse Pnrr e Foi assegnate. A fronte di finanziamenti per 54,6 milioni di euro, di cui 50,3 milioni del Pnrr e 4,3 milioni del Fondo Opere indifferibili, risultano infatti contabilizzati interventi per 32,1 milioni di euro. A questi importi vanno aggiunti ulteriori 13,4 milioni di euro migrati su altra fonte di finanziamento PNC (Piano Nazionale Complementare), relativi alla riqualificazione Rione Martucci (6,1 mln) ed efficientamento uffici via Protano (210 ml), ed in quota parte ex Inceneritore (3,5 mln), adeguamento sismico ex Circoscrizione CEP (1,7 mln), Stadio Zaccheria (1,4 mln) e Mercato dei Fiori (526 ml). Tale attività consente di beneficiare di un diverso orizzonte temporale di rendicontazione, fino al 31 dicembre 2027, garantendo maggiore sostenibilità attuativa e ulteriori margini di completamento delle opere senza rallentamenti nell’esecuzione dei lavori. Sale, inoltre, il numero degli interventi completati o prossimi alla conclusione, a testimonianza di un percorso amministrativo e tecnico che, nel corso degli ultimi mesi, ha consentito di imprimere un’accelerazione concreta all’attuazione degli investimenti strategici destinati alla città. Il risultato assume particolare rilievo se rapportato alla situazione di partenza e conferma l’efficacia dell’azione di coordinamento messa in campo dalla Nuova Governance Comunale dei Fondi PNRR, costituita dalle Area 8 PNRR – Rigenerazione Urbana e Area 9 – PNRR e Opere Pubbliche competenti e impegnata nel costante monitoraggio dei procedimenti, nella risoluzione delle criticità emerse in fase attuativa e nell’allineamento delle attività di rendicontazione. Rispetto all’agosto 2024, la spesa liquidata e registrata sul sistema ReGiS registra un sensibile incremento passando da circa 6,3 mln di euro a oltre 32 mln di euro. Permane pienamente regolare anche l’aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, con il completo mantenimento dell’allineamento tra avanzamento finanziario e registrazioni effettuate, elemento essenziale per il corretto monitoraggio degli obiettivi nazionali ed europei e per la tutela delle risorse assegnate al Comune di Foggia. Tra gli interventi conclusi o in fase di ultimazione figurano opere particolarmente attese dalla comunità cittadina [il nuovo Canile Sanitario, scuola Altamura, palestra Leopardi, mensa Manzoni, scuola Bovio, scuola Pascoli Santa Chiara, mensa Catalano e Da Feltre, sette percorsi ciclabili programmati sul territorio urbano], mentre altri cantieri hanno raggiunto livelli avanzati di realizzazione, anche grazie al superamento di criticità tecniche, progettuali ed esecutive che avevano caratterizzato alcune delle procedure avviate negli anni precedenti, e proseguono infatti secondo i rispettivi cronoprogrammi [Nuovo Palazzetto Indoor presso il Campo Scuola Mondelli-Colella, allo Stadio Pino Zaccheria, ex Inceneritore di via Sansevero ecc.].Restano oggetto di specifica attenzione le criticità già evidenziate con riferimento all’intervento PINQuA relativo alla realizzazione dei 56 alloggi di edilizia residenziale sociale nel quartiere Candelaro. L’Amministrazione comunale continua a perseguire ogni utile interlocuzione istituzionale finalizzata all’individuazione di soluzioni alternative sotto il profilo finanziario, al fine di salvaguardare un’opera ritenuta di rilevante interesse pubblico e di elevato valore sociale per la città. Rispetto al numero complessivo di circa 50 interventi originariamente finanziati per circa 70 milioni di euro, sono a tutt’oggi quattro gli interventi definanziati pari a 3,2 mln di euro (PinQua Real Tempo Calvario 1,6 mln, PinQua Piazza Quartiere 1,1 mln, rafforzamento servizi sociali domiciliari per garantire dimissione anticipata assistita 330 mila, PinQua arredi 180 mila) per problematiche insormontabili riconducibili alla fase di predisposizione dei progetti e delle candidature. A questi si aggiungono le rinunce di finanziamento per cinque asili deliberate nella giunta comunale ieri, per un totale di 7,3 milioni di euro, per i quali i parametri di finanziamento comunitario, con lo sviluppo delle progettualità, richiedevano una percentuale importante di cofinanziamento comunale non disponibile, nonché per problematiche correlate alle specificità dei suoli di fondazione rinvenute in due dei cinque siti designati. Il quadro aggiornato al 15 giugno 2026 restituisce, nel suo complesso, un andamento che conferma la significativa crescita dei livelli di attuazione, la maggiore capacità di spesa, il consolidamento delle attività di monitoraggio e il progressivo completamento degli interventi , traguardando la concreta possibilità di valorizzare appieno le opportunità offerte dal PNRR e dagli strumenti finanziari collegati, trasformandole in opere e servizi destinati a produrre benefici duraturi per la comunità foggiana.



Pubblicato il 2 Luglio 2026