Comune di Foggia, pubblicata la graduatoria dei Funzionari Amministrativi

Il Comune di Foggia ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per Funzionario Amministrativo, bandito nell’ottobre dello scorso anno e arrivato ora all’ultimo passaggio dopo preselezione, prova scritta e colloquio orale. La graduatoria è disponibile sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e sul Portale Unico del Reclutamento “INPA”. L’iter ha richiesto tempi differenti anche per la presenza di due candidate in stato di gravidanza, sulla base delle certificazioni mediche presentate e nel rispetto della normativa prevista per lo svolgimento delle prove. Con questo atto si chiudono le sei procedure concorsuali a tempo pieno e indeterminato avviate dal Servizio Personale del Comune in attuazione del PIAO 2025, per un totale di 26 posti: tre nell’Area degli Operatori Esperti e 23 nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualifiche. Finora sono stati assunti due Addetti ai Servizi generali per l’Infanzia, due Funzionari Contabili, sette Funzionari Tecnici, un Funzionario Avvocato e tre Funzionari Insegnanti. A questi si aggiungeranno ora i sei nuovi Funzionari Amministrativi. La sindaca Maria Aida Episcopo ha ringraziato l’ex assessora Daniela Patano, il dirigente Giuseppe Marchitelli, il Servizio Personale e i componenti delle Commissioni esaminatrici, sottolineando l’obiettivo di rafforzare la macchina amministrativa attraverso nuovi ingressi e di utilizzare anche l’elenco degli idonei come possibile risorsa per altre amministrazioni.



Pubblicato il 16 Settembre 2026