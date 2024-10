Comune di Foggia: il Pd butta la palla al centro sul monitoraggio Pnrr

La cabina di regia del Pnrr al Comune di Foggia fa un passo avanti e due indietro mentre stringono i tempi per completare i 31 progetti in cantiere a dicembre 2026. Il gruppo consiliare del Pd, in una stringata nota, ritiene che l’incarico della rendicontazione del piano a società esterna sia pienamente legittima dal punto di vista formale ma non “politicamente opportuna”.

La determina del 4 ottobre, firmata dalla dirigente dell’area 8 Alessia Cordisco, stabiliva di procedere all’affidamento dell’incarico per la Cassano srl. “Sia una decisione discussa e condivisa”, chiede il partito di maggioranza relativa al Comune di Foggia. “Siamo convinti che l’amministrazione comunale possa avere al suo interno le capacità e le risorse adeguate per svolgere le rendicontazioni”. Il Pd auspica che si giunga, quanto prima, alla “revoca” della determina e che, subito dopo, si possa approfondire la questione e giungere a una decisione condivisa.

La nota, a firma dei cinque consiglieri Lino Dell’Aquila, Mario Cagiano, Francesco De Vito, Anna Rita Palmieri e Italo Pontone, fa emergere i dubbi che si andavano manifestando già da qualche settimana in maggioranza.

Avevamo scritto sul Quotidiano di Foggia che si stava pensando a puntare su nuove risorse da reperire tramite la mobilità e già a bando. In più, un interpello rivolto al personale interno del Comune. L’obiettivo di quest’ultimo, di recente pubblicato, è l’attuazione delle singole opere pubbliche finanziate da Pnrr o da altre fonti regionali, nazionali o comunitarie. “Occorre prevedere – dice l’interpello firmato da Irene Licari- l’affiancamento di idonee professionalità a supporto dell’attività tecnico-amministrativa di competenza dei Rup e relativa alla fase di programmazione e progettazione dell’appalto”.

Quali? Lo spiega: procedure amministrative per la richiesta preventivi, subprocedimenti per l’affidamento e aggiudicazione, nonché della fase post contrattuale di esecuzione. L’impegno stimato del personale è di 1500 ore, eventualmente frazionabili in più incarichi, di affiancamento ai Rup in orario di ufficio. Precisiamo che la richiesta di supporto riguarda quasi tutte le opere in progetto già messe in fila nella cabina di regia Pnrr per l’area 8 e 9.

Fin qui il dato amministrativo. Di Cassandro srl si era parlato nel consiglio comunale del 25 luglio, la rendicontazione alla società di Barletta, prima della determina del 4 ottobre, non è un fulmine caduto dal cielo. La dirigente Concetta Zuccarino espresse il medesimo orientamento confermato da Alessia Cordisco. Il Pd, tuttavia, pare abbia avuto un sussulto e, per questo, esce con una nota nonostante abbia un assessore al bilancio e ai contratti, Davide Emanuele, che è anche segretario cittadino del Pd.

A questo punto viene da chiedersi se i due soggetti politico-istituzionali, in qualche modo, abbiano mai interloquito, dopo tanti mesi, sull’ “opportunità politica” circa strategie e procedure.

“Siamo in attesa di avere risposte specifiche- dice il consigliere Italo Pontone-, la questione andava presa a volo e con prontezza e anche da parte dell’assessore Emanuele”. Insomma, pare che il Pd abbia al suo interno qualche problema e, a ben vedere, anche con l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Giuseppe Galasso, perno della riorganizzazione della cabina di regia. Nonché con la sindaca Episcopo nel momento in cui chiede “discussione e condivisione”. Sembra cioè lontano il periodo in cui le si contestava un’eccessiva accondiscendenza alle richieste del Pd.

Nel frattempo, è tutto da capire il fatto che si possa effettivamente ricorrere ad altre risorse- a parte quelle interne già gravate da vari compiti – anche rispetto ai tempi di svolgimento delle operazioni di mobilità. Se non fosse stata effettivamente un’emergenza, del resto, non è ben chiaro perché esternalizzare, allora.

Sulla vicenda, per ora, non si registrano altre note ufficiali e il M5s, a quanto ci risulta, ha avviato una discussione al suo interno sulla vicenda.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Ottobre 2024