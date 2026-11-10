Comscore: a settembre italiani online oltre 81 ore medie mensili

(Adnkronos) – L’inizio dell’autunno e il pieno rientro alle attività lavorative e scolastiche segnano un’accelerazione per i consumi digitali degli italiani. Secondo i dati Comscore del mese di settembre 2026, mentre la platea complessiva di cittadini connessi si mantiene numericamente stabile e consolidata a quota 47,4 milioni di visitatori unici (+3% su base annua), si registra un balzo storico nell’intensità di fruizione. Il tempo medio speso per utente abbatte infatti per la prima volta la soglia delle 80 ore mensili, attestandosi a 81 ore e 24 minuti, con un incremento di ben 12 ore in più rispetto allo stesso mese del 2025 (+17,3%).

Nel panorama delle grandi property, la graduatoria di vertice conferma la leadership di Alphabet (46 milioni di utenti unici, +3% su base annua) e Meta (40,1 milioni, +3%), uniche realtà a superare la soglia dei 40 milioni di cittadini connessi. Subito dietro si posizionano due grandi player nazionali come Sky Italia (38,6 milioni, +6%) e Rai Sites (38,2 milioni, +3%), che precedono giganti come Amazon (35 milioni) e Microsoft Sites (33,7 milioni).

Le piattaforme globali dominano sul tempo catturato grazie alla proprietà dei principali hub dedicati a video social e podcast: l’universo Meta (Facebook e Instagram) intercetta infatti 19 ore e 11 minuti per utente nel mese, seguito da Spotify con 17 ore e 17 minuti e da Alphabet (Google e YouTube) con 16 ore e 6 minuti.

Nella classifica dei primi 100 brand editoriali al vertice si conferma RaiNews con 34,5 milioni di visitatori unici, pur registrando una lieve contrazione del 3% rispetto ad agosto. La novità principale del mese è la salita al secondo posto di Sky TG24 Sites con 27,2 milioni di utenti grazie a una crescita del 22% e all’apporto di quasi 5 milioni di visitatori unici in più in un solo mese. A spingere la testata è stato l’eccezionale contributo della componente social, che ha generato 23,9 milioni di visitatori complessivi (+50%). La Social Incremental Reach del brand – la metrica Comscore che misura quanti utenti unici addizionali vengono intercettati grazie alla distribuzione dei contenuti sulle piattaforme social – è infatti all’86%, guadagnando ben 37 punti percentuali rispetto al 49% registrato ad agosto.

Citynews, a breve distanza, si posiziona al terzo posto a quota 27,1 milioni di utenti (-8%). Complessivamente, l’audience del comparto News è stabile rispetto ad agosto con un incremento minimo appena sotto il punto percentuale. Tra i risultati significativi del comparto si segnalano la ripresa di Fanpage a 17 milioni di utenti unici (+10% sul mese precedente) e la ripartenza autunnale di Il Sole 24 Ore, che sale a 8,7 milioni (+15%) e Libero Quotidiano, 3,3 milioni che cresce dell’11% principalmente, a differenza delle precedenti due testate, grazie alla componente social (2,4 milioni di visitatori unici).

Sul fronte dell’editoria locale si segnala La Nuova Sardegna a 2,3 milioni di utenti (+15%), mentre Comozero.it evidenzia un balzo del 75% raggiungendo 1,06 milioni di visitatori, confermando la vivacità delle testate iper-locali su volumi di nicchia.

A caratterizzare le audience editoriali di settembre è stato tuttavia il boom dei brand legati al lifestyle e alla moda, trainati dalla copertura digitale della Milano Fashion Week (e delle prime giornate della sfilate di Parigi) che ha fatto decollare le audience di Vogue Italia, 17,5 milioni di visitatori unici (+210% pari a quasi 12 milioni di utenti in più rispetto ad agosto), di Vanity Fair a 16,3 milioni (+50%) e di GQ Italia a 8,9 milioni (+121%).

Anche in questo caso il volano principale è stato rappresentato dalle piattaforme social: Vogue Italia e GQ Italia hanno registrato una Social Incremental Reach rispettivamente del 453% e del 655%.

La centralità dei social nel mese della Settimana della moda trova conferma anche su base annua: l’audience social di Vogue Italia cresce del 122% rispetto a settembre 2025 (a fronte di un perimetro web proprietario cresciuto del 4%), dimostrando come la capacità di presidiare le piattaforme social sia ormai un elemento sempre più importante per differenziarsi nel settore del Lifestyle.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026