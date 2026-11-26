(Adnkronos) – Torna al suo splendore originario la Cappella della Madonna del Soccorso, conosciuta come Cappella del Giambologna, nella Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. Si è concluso il complesso intervento di restauro che, grazie al sostegno di Friends of Florence, ha permesso di recuperare l’intero apparato artistico e decorativo dello spazio, restituendo una lettura unitaria di uno dei luoghi più significativi della basilica.

Il progetto, avviato nel 2008, ha interessato progressivamente le diverse componenti della cappella: dalle decorazioni della cupola alle opere in bronzo, dai dipinti all’altare in marmo, fino agli elementi scultorei e al rivestimento in pietra serena. Friends of Florence ha accompagnato diverse fasi del recupero, sostenendo in particolare il restauro del grande Crocifisso bronzeo di Giambologna nel 2010-2011, dei rilievi con le storie della Passione di Cristo nel 2013 e della tavola raffigurante la Madonna del Soccorso nel 2016, fino ad assumere l’impegno di portare a termine l’intero intervento.

L’ultimo lotto di lavori ha riguardato l’apparato scultoreo in pietra e bronzo, l’altare in marmo, la Natività di Giovan Battista Paggi, le lunette e il corredo lapideo. Un’operazione articolata, condotta sotto la direzione del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze e con l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato. Il lavoro ha richiesto la collaborazione di storici dell’arte, diagnosti e restauratori specializzati nelle diverse tecniche, dalla pittura su tela e tavola agli affreschi, dai bronzi ai marmi.

«La Cappella del Giambologna è un luogo che custodisce una storia straordinaria, uno spazio di grande bellezza dove si incontrano il genio di uno dei più grandi scultori della nostra storia e il lavoro di tanti artisti che hanno contribuito a renderla unica», ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini. «Con il completamento di questo restauro restituiamo una lettura unitaria della cappella e permettiamo a cittadini e visitatori di apprezzarne pienamente ogni dettaglio».

Bettarini ha sottolineato anche il valore della collaborazione tra istituzioni e soggetti privati, ringraziando Friends of Florence, la Fondazione Cr Firenze, il Fai, Intesa Sanpaolo, Abercrombie & Kent Europe, il Centro Associazioni Culturali Fiorentine e i donatori che hanno contribuito alle diverse fasi del progetto.

«Vedere oggi l’insieme pienamente restituito alla sua bellezza è una grande emozione», ha affermato Simonetta Brandolini d’Adda, presidente di Friends of Florence. La fondazione, ha ricordato, ha un legame particolare con Giambologna: proprio con il sostegno al restauro del Ratto delle Sabine, sotto la Loggia dei Lanzi, aveva avviato la propria attività nel 1998. «Il nostro impegno per la Cappella del Giambologna è iniziato nel 2010 con il restauro del Crocifisso bronzeo che il maestro volle e realizzò per la propria sepoltura», ha spiegato, ricordando le successive tappe e la decisione di assumersi la responsabilità del completamento dei lavori.

Un intervento che, nelle intenzioni della fondazione, non restituisce soltanto un patrimonio artistico alla città, ma anche la piena funzione religiosa del luogo. «Siamo felici che la cappella possa tornare a essere pienamente un luogo di preghiera, conforto e bellezza per la comunità e per chiunque vi entri», ha concluso Brandolini d’Adda.

Situata al centro del deambulatorio che circonda il coro della Santissima Annunziata, la cappella fu concepita da Giambologna come monumento funebre personale e luogo di sepoltura per gli artisti suoi connazionali attivi a Firenze. Lo scultore ne acquisì la disponibilità il 4 dicembre 1594, attraverso un accordo con il convento, trasformando uno spazio appartenuto alla famiglia Dolci. Ideò l’architettura e realizzò l’arredo bronzeo, coinvolgendo alcuni tra i maggiori pittori del suo tempo.

Alle pareti si trovano la Natività di Giovan Battista Paggi, il Compianto di Jacopo Ligozzi e la Resurrezione di Domenico Cresti, detto il Passignano. La cupola, decorata da Bernardino Poccetti, presenta scene del Paradiso e figure allegoriche. Al centro della composizione si trova il Crocifisso in bronzo di Giambologna, collocato su una croce di legno di cipresso. Sei rilievi bronzei narrano episodi della Passione, mentre sull’altare in marmi colorati è custodita la tavola della Madonna del Soccorso, donata allo scultore dalla famiglia Falconieri.

Inaugurata nel Natale del 1598, la cappella accolse la sepoltura di Giambologna il 14 agosto 1608, il giorno successivo alla sua morte. La destinazione agli artisti connazionali, ricordata anche nell’iscrizione funeraria, conferisce al monumento una dimensione collettiva, oltre che personale.

Il recupero è cominciato nel 2008-2009 con il restauro della cupola e dei pennacchi, finanziato da un lascito testamentario destinato dai Padri Serviti alla cappella. L’intervento aveva riportato alla luce figure e colori nascosti dal nerofumo. Sono seguiti il Crocifisso bronzeo e i rilievi della Passione, mentre il restauro dei candelieri è stato sostenuto da Abercrombie & Kent Europe.

Tra il 2014 e il 2015 i lavori hanno interessato la parete di fondo, grazie alla Fondazione CR Firenze, al Centro Associazioni Culturali Fiorentine e a donatori privati americani del gruppo WPO Houston. Nel 2016 sono stati restaurati parte della parete est e il dipinto del Passignano, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Fai, mentre Friends of Florence ha finanziato il recupero della Madonna del Soccorso. Con il completamento degli ultimi interventi si chiude così un percorso durato quasi vent’anni, che restituisce alla città l’integrità artistica e storica della cappella.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026