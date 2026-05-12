Completata l’annata nera del duo Casillo-De Vitto

Non basta il pareggio firmato da Mokulu dopo il vantaggio di Peluso. L’Heraclea saluta la Promozione e torna in Eccellenza appena un anno dopo il salto di categoria. Il playout ha certificato una stagione deludente, ben al di sotto delle aspettative della società e dell’ambiente di Candela. L’annata era iniziata anche con segnali incoraggianti. Poi, però, il progressivo crollo in campionato, le difficoltà nel trovare continuità e il cambio in panchina che non ha prodotto la svolta sperata. Nel momento decisivo servivano carattere, lucidità e magari una giocata individuale capace di cambiare il destino della partita. Nulla di tutto questo. E alla fine il verdetto del campo è stato severo ma inevitabile. Per la coppia Casillo-De Vitto resta una stagione da dimenticare. L’Heraclea retrocede e vede ridotte al minimo anche le speranze di un eventuale ripescaggio. Una caduta che assume un peso ancora maggiore se collegata a quanto accaduto al Foggia, società della stessa proprietà (anche se l’hanno acquisita a febbraio). I rossoneri, infatti, hanno chiuso con la retrocessione in Serie D, condividendo con il club di Candela un’annata sportivamente fallimentare. Le due squadre, accomunate non solo dalla proprietà ma anche dallo “Zaccheria” come casa delle gare interne, chiudono così il 2025/2026 con un doppio passo indietro. Per il Foggia resta una flebile speranza legata alla possibile riammissione in Serie C, ma sul campo la stagione resta comunque da archiviare tra le più amare degli ultimi anni. Ora la piazza foggiana e quella di Candela chiedono soprattutto una cosa: ripartire evitando di ripetere gli stessi errori. (Ph. Heraclea calcio).



Pubblicato il 12 Maggio 2026