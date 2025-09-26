Attualità

Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”

(Adnkronos) – “L’equilibrio tra regolamentazione e crescita è complesso, sia per le grandi che per le piccole e medie imprese.” Lo ha dichiarato Claudia Pollio, Head of Public Affairs & Institutional Relations di Team System, a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Oggi ci troviamo in un contesto dove digitalizzazione e IA rappresentano un enorme potenziale di sblocco della competitività per le piccole imprese: dobbiamo tenere conto di questo equilibrio, soprattutto in paesi come l’Italia, dove il tessuto imprenditoriale è composto da piccole imprese che possono essere enormemente agevolate dalla disponibilità di strumenti digitali come i software. Questi mettono a loro disposizione il grande potenziale delle tecnologie più avanzate, ed è proprio questo uno dei principi cardine che deve guidare il confronto tra pubblico e privato nell’evoluzione della normativa europea.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Settembre 2025

