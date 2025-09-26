Attualità

Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in fase di armonizzazione”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Semplificare per competere è un aspetto interessante che si inquadra anche nel contesto geopolitico internazionale. Sono politiche che l’Ue dovrebbe impostare soprattutto in fase di armonizzazione delle normative e dei regolamenti, come le direttive, e che in Italia potrebbero rappresentare uno spunto interessante per avere una buona ricaduta in termini occupazionali e di investimenti.” Lo ha dichiarato Gabriella De Maio, Professoressa di Diritto dell'energia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Garlasco, il legale di Marco Poggi: “Nessun colpo di scena, solo prove contro Stasi”

8 minuti fa

Davide Lacerenza è libero, l’annuncio di Cruciani: “Ha perso 22 kg e si sta disintossicando”

20 minuti fa

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”

24 minuti fa

Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio