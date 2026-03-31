Comparto Biccari, Russo: “Eterna incompiuta, servono risposte e tempi certi”

“A Foggia, nel comparto Biccari della zona 167, il completamento delle opere di urbanizzazione continua a rappresentare una promessa disattesa. Tra strade incomplete, servizi carenti e infrastrutture mai pienamente ultimate, i residenti denunciano da anni una situazione di disagio. Nonostante i proclami, non ha ancora trovato una soluzione definitiva”. Nicola Russo, residente della zona e già consigliere comunale di Foggia, accende i riflettori sul quartiere.

In particolare, focus sui collegamenti stradali: “Ci sono delle piccole traverse che non raggiungono l’Orbitale per soli 50 metri; in pratica si tratta di strade interrotte. Anche per raggiungere l’uscita del Pronto Soccorso si è costretti a fare un lungo giro. Una soluzione alleggerirebbe anche il flusso del traffico”. Nel piano triennale delle opere pubbliche di recente approvato, che ha una dimensione economica di 143 milioni di euro, sono previsti lavori per vari “lotti” di strade, ma non è ben chiaro se riguardino anche i collegamenti segnalati da Russo.

È in corso, invece, con fondi PNRR, la realizzazione di una nuova ciclovia su via Natola, via Telesforo e via Martiri di via Fani, dall’incrocio di via Telesforo all’innesto dell’Orbitale. Russo sottolinea, inoltre, che nel percorso adiacente ci sono vari runner impegnati ogni giorno: “Installare qualche fontanella lungo il tragitto sarebbe una buona idea”.

Una recente mobilitazione dei residenti ha evidenziato anche problemi legati a strade dissestate, illuminazione insufficiente, carenza di servizi e spazi pubblici degradati. “L’area si può definire un vero e proprio ‘quartiere dormitorio’. L’ufficio postale più vicino si trova nel quartiere Candelaro. Se a questo disagio aggiungiamo quanto detto, il quadro appare molto critico. Al Comune dicono che ora hanno i fondi, speriamo li spendano anche per questa zona”.

Russo pone sotto i riflettori anche la ciclostazione: “È stata completata due anni fa ma è inutilizzata, così come l’area del mercato, ancora deserta, e l’area dog, che una volta esisteva e oggi non più”. La piazzetta mercatate del rione è stata inaugurata dall’ex sindaco Franco Landella, mentre con l’amministrazione Episcopo è stato emanato il bando per la concessione dei posteggi. Fissati in numero di 13 per la struttura in questione, la data di scadenza per la presentazione delle domande era giugno 2025. “A oggi ancora nulla, mentre intorno al potenziale mercato crescono erbacce e degrado. Anche il parco giochi, distrutto certamente anche a causa di atti vandalici, continua a restare nello stato in cui era. Servono controlli, qualche telecamera in più, qualche deterrente per non alimentare insicurezza e senso di abbandono”.

A proposito di illuminazione, aggiunge: “Con le luci a LED in alcune strade non si vede nulla e in questa oscurità sguazzano piccole bande. Teniamo presente che qui, ogni settimana, avviene un furto d’auto”. Russo lamenta anche una scarsa attenzione dell’assise comunale per quanto concerne il Comparto Biccari. “I cittadini chiedono tempi certi, trasparenza sugli interventi e soprattutto un cronoprogramma reale che ponga fine a una vicenda che si trascina da troppo tempo. Il comparto Biccari rappresenta oggi uno dei simboli delle difficoltà urbanistiche delle periferie foggiane, aree nate per rispondere al fabbisogno abitativo ma rimaste incomplete sotto il profilo dei servizi essenziali. Senza un intervento strutturale e definitivo, il rischio è quello di perpetuare un modello di sviluppo urbano incompiuto. La richiesta dei residenti è chiara: non più annunci, ma fatti. Il completamento delle opere di urbanizzazione non è solo una questione tecnica, ma un diritto fondamentale per chi vive in questa zona”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Marzo 2026