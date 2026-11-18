“Integrazione tra spazio, superficie marina e ambiente subacqueo ha forte valore strategico. Dati, intelligenza artificiale, robotica e gemelli digitali sono strumenti per monitorare i domini e proteggere le infrastrutture.” Così Massimo Comparini, managing director della divisione spazio di Leonardo, al 4° Forum Space&Blue, dal titolo ‘Valore e nuovi scenari per l’Italia’, che si è svolto a Roma, presso il Mimit.



Pubblicato il 18 Novembre 2026